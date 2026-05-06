18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 13:09

Единственному ветерану в Актау выплатят 5 млн тенге к 9 Мая

Общество 0 2 452 Наталья Вронская

В Актау определили размеры единовременной социальной помощи ко Дню Победы. Соответствующие изменения внесены в решение городского маслихата по вопросам оказания социальной поддержки, передает Lada.kz со ссылкой пресс-службы акимата города.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Похожие новости

Согласно документу, выплаты к 9 мая будут предоставляться в денежной форме различным категориям граждан.

Наибольшую сумму – 5 000 000 тенге – получат ветераны Великой Отечественной войны. В Актау осталась всего один Ветеран ВОВ

Лицам, приравненным к инвалидам вследствие ранения, контузии или увечья, предусмотрена выплата в размере 259 500 тенге.

По 216 250 тенге выплатят гражданам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий на территории других государств.

Сумма в 173 000 тенге предусмотрена для более широкой категории получателей. В их числе – труженики тыла, награждённые государственными наградами СССР, граждане, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, а также семьи погибших или умерших военнослужащих, партизан и подпольщиков.

Кроме того, выплаты в этом размере получат семьи погибших при исполнении воинского долга в мирное время, родственники ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовы и родители погибших участников войны.

Как отмечается, социальная помощь будет оказана единовременно ко Дню Победы. Решение принято в рамках обновления правил оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан.

К слову, в областном центре на сегодняшний день проживает всего один ветеран – Ольга Заривняк. Она родилась в 1927 году. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Заривняк передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран-освободитель», «Ветеран войны». Получила ордены «За мужество» и «Великая Победа 65 лет». В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке. 

Ранее сообщалось о том, что на 100-м году жизни в Актау скончался ветеран Василий Салазкин.

24
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь