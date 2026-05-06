Единственному ветерану в Актау выплатят 5 млн тенге к 9 Мая

В Актау определили размеры единовременной социальной помощи ко Дню Победы. Соответствующие изменения внесены в решение городского маслихата по вопросам оказания социальной поддержки, передает Lada.kz со ссылкой пресс-службы акимата города.

Согласно документу, выплаты к 9 мая будут предоставляться в денежной форме различным категориям граждан.

Наибольшую сумму – 5 000 000 тенге – получат ветераны Великой Отечественной войны. В Актау осталась всего один Ветеран ВОВ

Лицам, приравненным к инвалидам вследствие ранения, контузии или увечья, предусмотрена выплата в размере 259 500 тенге.

По 216 250 тенге выплатят гражданам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий на территории других государств.

Сумма в 173 000 тенге предусмотрена для более широкой категории получателей. В их числе – труженики тыла, награждённые государственными наградами СССР, граждане, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, а также семьи погибших или умерших военнослужащих, партизан и подпольщиков.

Кроме того, выплаты в этом размере получат семьи погибших при исполнении воинского долга в мирное время, родственники ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовы и родители погибших участников войны.

Как отмечается, социальная помощь будет оказана единовременно ко Дню Победы. Решение принято в рамках обновления правил оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан.

К слову, в областном центре на сегодняшний день проживает всего один ветеран – Ольга Заривняк. Она родилась в 1927 году. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Заривняк передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран-освободитель», «Ветеран войны». Получила ордены «За мужество» и «Великая Победа 65 лет». В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке.

Ранее сообщалось о том, что на 100-м году жизни в Актау скончался ветеран Василий Салазкин.