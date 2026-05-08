Мошенничество на 54 млн тенге: в Мангистау вынесли приговор

Жительница Бейнеу обманула людей на десятки миллионов тенге, обещав помощь в получении грантов, покупке автомобилей и оказании бухгалтерских услуг. Мошеннице дали срок с отсрочкой, передаёт Lada.kz .

Как установил суд, в 2024–2025 годах 33-летняя жительница Бейнеу под предлогом помощи в получении государственных грантов на суммы от 20 до 30 миллионов тенге, оказания бухгалтерских и налоговых услуг, а также покупки автомобилей завладела деньгами граждан. Кроме того, она продавала автомобили третьим лицам по заниженной стоимости, а вырученные деньги присваивала себе.

Актауский городской суд признал женщину виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество») и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания отсрочено до 11 марта 2027 года в связи с тем, что у осужденной пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Общая сумма ущерба, которую суд постановил взыскать в пользу 25 потерпевших, составила 54 875 077 тенге. Так, в пользу одной из потерпевших взыскано 22 млн тенге, другому присуждено 6,5 млн тенге, еще одной - более 3,5 млн тенге.

Защитник осужденной подал апелляцию с просьбой переквалифицировать действия подсудимой на менее тяжкую статью и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшие выступили против применения отсрочки исполнения наказания, а некоторые просили вернуть проданные автомобили.

Апелляционная коллегия приговор Актауского городского суда оставила без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.