Актау и Урумчи соединит воздушное сообщение

Первый рейс запланирован на 26 июня 2026 года. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам, обратные рейсы - по средам и субботам.

Стоимость билетов на рейс Актау - Урумчи начинается от 77 тысяч тенге в одну сторону, сообщили в авиакомпании.

Урумчи - крупнейший город Синьцзян -Уйгурского автономного района Китая и один из ключевых торговых, логистических и туристических центров. Город привлекает путешественников развитой инфраструктурой, возможностями для шопинга и гастрономии, а также близостью к уникальным природным достопримечательностям.