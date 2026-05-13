Гибель солдата в Мангистау: под суд отдали командира воинской части

Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования по факту гибели военнослужащего срочной службы во время стрельб в Бейнеу, сообщает Lada.kz .

По информации Главной военной прокуратуры, следствие установило, что командир части халатно отнесся к своим служебным обязанностям. Он не обеспечил должный контроль за личным составом и порядком обращения с оружием, что в итоге способствовало трагическому происшествию.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые судебные экспертизы и организована работа оперативно-следственной группы под надзором военных прокуроров.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Своих должностей лишились командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты. Еще 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа по обеспечению принципа неотвратимости наказания за преступления, повлекшие гибель военнослужащих, будет продолжена.

Напомним, трагедия произошла 17 февраля во время плановых полевых стрельб на полигоне «Бейнеу».