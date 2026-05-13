В Актау из двора вывезли огромное дерево: что произошло на самом деле

Жители 3 микрорайона прислали видео, на котором погрузчик вывозит большое дерево из двора жилого дома. Ситуацию прокомментировали в городской администрации, сообщает Lada.kz .

В редакцию прислали видео из 3 микрорайона, на котором спецтехника вывозит крупное дерево со двора жилого дома. По словам жителей дома №153, многолетнее дерево срубили.

В городской администрации сообщили, что дерево упало вчера, 12 мая, около 13:00 во дворе дома №152 из-за сильного порывистого ветра.

«Жители дома №152 обратились в обслуживающую организацию, которая направила заявку подрядчику, ответственному за содержание зеленых насаждений в городе. Специалисты распилили дерево для удобства транспортировки. Позже при помощи спецтехники дерево полностью вывезли с территории двора, а сам участок привели в безопасное состояние», - ответили в городском акимате.

Также чиновники предоставили видео с объяснением от жительницы дома №152, подтвердившей, что дерево упало самостоятельно.