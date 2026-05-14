«Город загажен»: жители Актау требуют наказать владельцев собак за безответственный выгул

Жители Актау пожаловались на безответственный выгул собак в городе. В связи с этим в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области напомнили владельцам животных о правилах выгула, а также предусмотренных штрафах за нарушение норм безопасности и санитарной гигиены, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

Горожане обратили внимание на то, что многие владельцы домашних животных выгуливают питомцев без поводков и намордников, а также не убирают за ними экскременты, из-за чего дворы и тротуары остаются загрязнёнными.

По этой дороге дети ходят в школы и колледжи. При этом некоторые владельцы выгуливают крупных собак без намордников и поводков. И практически никто не убирает за животными. Город загажен, - возмутилась жительница.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области напомнили, что владельцы животных обязаны соблюдать правила содержания и выгула домашних питомцев.

Согласно действующим нормам, хозяева собак обязаны:

обеспечивать безопасность окружающих;

соблюдать санитарные требования;

иметь при себе средства для уборки экскрементов и убирать за животным;

не допускать самовыгула собак.

Кроме того, запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, оставлять животных без присмотра, а потенциально опасные породы – выводить без поводка и намордника.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 3 МРП – 12 975 тенге. Если нарушение повлекло вред здоровью человека или имуществу, штраф увеличивается до 10 МРП – 43 250 тенге.

В полиции призвали жителей ответственно относиться к содержанию домашних животных и уважать права окружающих. Также горожанам рекомендуют фиксировать факты нарушений – фото или видео выгула собак без поводка, намордника либо без уборки за животными – и направлять материалы в полицию для принятия мер.