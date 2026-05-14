В Актау впервые пройдет книжная ярмарка «Кітап керуен – Ақтау»

В Актау 15 и 16 мая впервые состоится книжная ярмарка «Кітап керуен – Ақтау». Мероприятие пройдет при поддержке акимата города в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкулы, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00 часов. В ней примут участие издательства из разных регионов Казахстана, среди которых Qasym kitap, Steppe&World, «Абай», «Арман-ПВ», ZIYAT, SANA, MAZMUNDAMA, Marfu, «Отбасы Хрестоматиясы» и WIK HOUSE.

Организаторы сообщили, что гостями мероприятия станут известные казахстанские писатели, поэты и общественные деятели. В их числе – Роза Муканова, Оңайгүл Тұржан, Светқали Нұржан, Зира Наурызбай, Мақпал Мыса, Қанат Тілеухан и другие авторы.

Посетители смогут встретиться с писателями, получить автографы, приобрести книги и сделать памятные фотографии.

Кроме того, в рамках ярмарки запланированы презентации новых книг, тематические секционные встречи, игры и различные мероприятия для читателей.

Организаторы приглашают жителей и гостей Актау посетить книжную ярмарку.