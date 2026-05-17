Глава ДЧС проведет личный приём жителей Мангистауской области

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов проведет личный приём граждан, передаёт Lada.kz.
Прием населения запланирован на 19 мая.
Мероприятие проводится по предварительной записи. Записаться можно по номеру телефона: +7 (705) 784-82-40.
Если у вас есть вопросы по пожарной, промышленной безопасности, вопросы по гражданской обороне, также по кадровым вопросам, мы приглашаем вас на личный прием граждан, - говорится в сообщении ведомства.
Место встречи: акимат Мангистауской области в 14 микрорайоне.
