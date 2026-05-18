18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 21:03

После инфаркта житель Актау не может добиться инвалидности

Общество 0 1 229 Сергей Кораблев

Местный житель Нурым Игиликов обратился за помощью после серьезных проблем со здоровьем. После перенесенного инфаркта и нескольких операций он не может добиться постановки на учет, получения инвалидности и необходимых лекарств. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Похожие новости

По словам Нурыма Игиликова, в 2025 году он перенес острый инфаркт миокарда. После этого ему провели операцию, однако позже начались осложнения – это одышка, боли в груди, слабость и постоянные скачки давления.

Мужчина прикреплен к Актауской городской поликлинике №2.

Позже он проходил лечение в клинике «Sofie MedGroup», а в апреле 2026 года ездил на дополнительное обследование и лечение в Астану.

Согласно предоставленным медицинским документам, у пациента диагностированы: ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесенный инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и снижение фракции выброса сердца до 42%. В выписках также указано, что пациент неоднократно проходил коронарографию (КАГ), стационарное лечение и нуждается в постоянной медикаментозной терапии и наблюдении у кардиолога. Особое внимание мужчина обращает на то, что в одной из медицинских выписок содержатся данные другого человека с другим ИИН.

Кроме того, в одном из медицинских документов прямо рекомендовано направить пациента на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о степени нетрудоспособности. Несмотря на это, по словам Нурыма Игиликова, инвалидность ему до сих пор не оформлена. Также его не направляют на реабилитацию.

Таблетки мне тоже не дают, сказали покупать самому. Работы у меня нет, уже год нахожусь дома, - рассказал мужчина.

Заместитель директора по лечебной части Актауской городской поликлиники №2 Бекзат Есболатова сообщила, что по вопросам медицинского обеспечения, постановки на учет и оформления инвалидности Нурыма Игиликова была проведена проверка.

По вопросу медицинской документации, по ее словам, персональные данные Нурыма Игиликова в выписке и медицинских базах были проверены. Ошибок не выявлено – все данные указаны корректно и принадлежат именно ему.

Что касается реабилитации, то, согласно актуальным клиническим протоколам Министерства здравоохранения РК и заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК), проведение стандартной физической реабилитации на данном этапе пациенту противопоказано и не соответствует медицинским критериям.

В поликлинике пояснили, что вместо реабилитации мужчине показано консервативное медикаментозное лечение для стабилизации состояния после операции. Для этого ему уже выделено и забронировано место на плановую госпитализацию в медицинский центр «Sofie Medgroup». Дата госпитализации назначена на ближайший вторник, 19 мая.

Пациенту необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту для получения направления и прохождения предгоспитальных анализов, - сообщила Бекзат Есболатова.

Также в поликлинике прокомментировали вопрос оформления инвалидности. Согласно Правилам проведения медико-социальной экспертизы, направление на инвалидность не оформляется сразу после операции.

Сначала пациент обязан пройти полный курс максимально возможного лечения и реабилитации. В данном случае стационарное консервативное лечение в «Sofie Medgroup». Только если после лечения функции организма не восстановятся и заболевание окажется стойким к терапии, поликлиника сформирует форму №031/у и направит документы пациента на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса об установлении инвалидности, - пояснила Бекзат Есболатова.

3
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь