После инфаркта житель Актау не может добиться инвалидности

Местный житель Нурым Игиликов обратился за помощью после серьезных проблем со здоровьем. После перенесенного инфаркта и нескольких операций он не может добиться постановки на учет, получения инвалидности и необходимых лекарств. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

По словам Нурыма Игиликова, в 2025 году он перенес острый инфаркт миокарда. После этого ему провели операцию, однако позже начались осложнения – это одышка, боли в груди, слабость и постоянные скачки давления.

Мужчина прикреплен к Актауской городской поликлинике №2.

Позже он проходил лечение в клинике «Sofie MedGroup», а в апреле 2026 года ездил на дополнительное обследование и лечение в Астану.

Согласно предоставленным медицинским документам, у пациента диагностированы: ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесенный инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и снижение фракции выброса сердца до 42%. В выписках также указано, что пациент неоднократно проходил коронарографию (КАГ), стационарное лечение и нуждается в постоянной медикаментозной терапии и наблюдении у кардиолога. Особое внимание мужчина обращает на то, что в одной из медицинских выписок содержатся данные другого человека с другим ИИН.

Кроме того, в одном из медицинских документов прямо рекомендовано направить пациента на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о степени нетрудоспособности. Несмотря на это, по словам Нурыма Игиликова, инвалидность ему до сих пор не оформлена. Также его не направляют на реабилитацию.

Таблетки мне тоже не дают, сказали покупать самому. Работы у меня нет, уже год нахожусь дома, - рассказал мужчина.

Заместитель директора по лечебной части Актауской городской поликлиники №2 Бекзат Есболатова сообщила, что по вопросам медицинского обеспечения, постановки на учет и оформления инвалидности Нурыма Игиликова была проведена проверка.

По вопросу медицинской документации, по ее словам, персональные данные Нурыма Игиликова в выписке и медицинских базах были проверены. Ошибок не выявлено – все данные указаны корректно и принадлежат именно ему.

Что касается реабилитации, то, согласно актуальным клиническим протоколам Министерства здравоохранения РК и заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК), проведение стандартной физической реабилитации на данном этапе пациенту противопоказано и не соответствует медицинским критериям.

В поликлинике пояснили, что вместо реабилитации мужчине показано консервативное медикаментозное лечение для стабилизации состояния после операции. Для этого ему уже выделено и забронировано место на плановую госпитализацию в медицинский центр «Sofie Medgroup». Дата госпитализации назначена на ближайший вторник, 19 мая.

Пациенту необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту для получения направления и прохождения предгоспитальных анализов, - сообщила Бекзат Есболатова.

Также в поликлинике прокомментировали вопрос оформления инвалидности. Согласно Правилам проведения медико-социальной экспертизы, направление на инвалидность не оформляется сразу после операции.