В Актау началась весенняя дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению распространения грызунов (мышей, крыс) в период их активного размножения, передает Lada.kz со ссылкой на акимат областного центра.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным администрации, дератизация охватывает прибрежную зону от микрорайона «Самал» до села Умирзак, район морского торгового порта «Актау», жилой массив «Ақ желкен», а также ряд микрорайонов города. Кроме того, на всех детских игровых площадках города параллельно проводится дезинсекция.

Указанные работы выполняет специализированная организация с государственной лицензией – ТОО «Дезинфекция Нур-Ару». Используемые препараты разрешены к применению в Республике Казахстан и безопасны для жителей и домашних животных, - сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Асет Баспаев.

В акимате отметили, что первый этап дератизации проводится с 18 мая по 10 июня ежедневно с 08:00 до 18:00 часов. Второй этап запланирован на осенний период.