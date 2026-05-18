В Актау началась весенняя дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению распространения грызунов (мышей, крыс) в период их активного размножения, передает Lada.kz со ссылкой на акимат областного центра.
По данным администрации, дератизация охватывает прибрежную зону от микрорайона «Самал» до села Умирзак, район морского торгового порта «Актау», жилой массив «Ақ желкен», а также ряд микрорайонов города. Кроме того, на всех детских игровых площадках города параллельно проводится дезинсекция.
Указанные работы выполняет специализированная организация с государственной лицензией – ТОО «Дезинфекция Нур-Ару». Используемые препараты разрешены к применению в Республике Казахстан и безопасны для жителей и домашних животных, - сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Асет Баспаев.
В акимате отметили, что первый этап дератизации проводится с 18 мая по 10 июня ежедневно с 08:00 до 18:00 часов. Второй этап запланирован на осенний период.
