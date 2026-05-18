Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.05.2026, 18:08

Жителей Мангистау предупредили об опасном вирусном заболевании

Общество 0 1 356 Лиана Рязанцева

Специалисты регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля дали рекомендации по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Специалисты сообщают, что хантавирусная инфекция – это опасное вирусное заболевание, которое передаётся человеку в основном через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попадать в организм через пыль, пищу, воду или укусы.

Медики дали рекомендации жителям Мангистауской области, планирующим путешествие за рубеж.

В случае выезда за рубеж исключить контакт с грызунами и их выделениями, не посещать места их возможного обитания. Не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами, избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре, - рекомендуют специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют туристам, при пребывании в закрытых помещениях проводить предварительное проветривание и влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) при уборке помещений. При посещении мест массового скопления людей использовать меры личной профилактики (дистанцирование, маски, дезсредства), соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Если по возвращении из поездок в течение 1-8 недель появились симптомы недомогания, высокая температура, выраженная слабость, мышечные боли, кашель или одышка – срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом, - заключили специалисты регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Нпомним, после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в мире вновь заговорили о риске новой пандемии. Опасения усилились после гибели нескольких пассажиров и сообщений о возможной передаче вируса от человека к человеку. Однако специалисты считают, что повторения сценария COVID-19 ждать не стоит, хотя ситуация остается под пристальным наблюдением медиков и ВОЗ. 

Почему от смертельно опасного хантавируса до сих пор нет вакцины, подробнее можно прочитать здесь.

