Военные под контролем: в Мангистау принимают сообщения о нарушениях в армии

Западное региональное военно-следственное управление МВД Республики Казахстан опубликовало телефоны, по которым можно пожаловаться на противоправные действия военнослужащих с сохранением анонимности, передаёт Lada.kz .

Следователь Западного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан капитан юстиции Бахтияр Тюлешов сообщил, что их ведомством открыты линии для приема сообщений о противоправных действий со стороны военнослужащих и должностных лиц Министерства обороны РК, Департамента Пограничной службы КНБ РК, а также Национальной гвардии РК.

«Основной задачей нашего органа является выявление, раскрытие, расследование, а также профилактика уголовных правонарушений, совершаемых военнослужащими. В целях соблюдения принципов законности и правопорядка Западное региональное военно-следственное управление гарантирует всестороннее рассмотрение обращений, оказание необходимой помощи, а также принятие мер, направленных на защиту прав, законных интересов и безопасности военнослужащих. По желанию обратившихся жалобы принимаются в том числе и на анонимных условиях», - сообщил Бахтияр Тюлешев.

Телефоны для приема жалоб: +7 (747) 284 21 84 или 30-13-83.

Западное региональное военно-следственное управление МВД РК находится по адресу: Актау, 4 микрорайон, здание 32А.