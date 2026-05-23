Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Токсичные пары и ожоги: санврачи Мангистау предупредили об опасности бытовой химии

Наталья Вронская

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области напомнили жителям о правилах безопасного использования бытовой химии. Специалисты предупреждают: моющие и дезинфицирующие средства при неправильном применении могут нанести вред здоровью, передает Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com

В ведомстве отметили, что бытовая химия содержит химически активные вещества, способные вызывать раздражение и ожоги кожи, слизистых оболочек, а также выделять токсичные пары, опасные для дыхательных путей.

Чтобы избежать отравлений, аллергических реакций и других неблагоприятных последствий, населению рекомендуют использовать средства строго по назначению и только в соответствии с инструкцией производителя. Также важно обращать внимание на наличие государственной регистрации продукции.

Специалисты советуют перед применением внимательно изучать состав, способ использования и меры предосторожности. Кроме того, не рекомендуется смешивать различные моющие и дезинфицирующие средства, так как это может привести к выделению токсичных газов и отравлению.

При уборке необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. После обработки поверхностей рекомендуется проветривать комнату не менее 15-30 минут. Во время работы с бытовой химией следует использовать защитные перчатки и избегать попадания средств на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути.

В случае попадания химических веществ на кожу или в глаза их необходимо промывать водой в течение 10-15 минут и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Также в департаменте напомнили, что хранить моющие и дезинфицирующие средства нужно в оригинальной упаковке, отдельно от продуктов питания и в местах, недоступных для детей и животных.

Если во время уборки появились кашель, головокружение, тошнота или резь в глазах, специалисты советуют немедленно прекратить работу, выйти на свежий воздух и проветрить помещение. При использовании средств с резким запахом или аэрозолей рекомендуется надевать маску или респиратор. При ухудшении состояния и затруднении дыхания необходимо вызвать скорую помощь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь