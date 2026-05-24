18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.05.2026, 12:12

Должен соответствовать требованиям – соцзащита Мангистау о выплатах инвалидам

Общество 0 1 350 Ольга Максимова

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области разъяснили, почему в этом году праздничные выплаты дошли не всем людям с инвалидностью, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Похожие новости

Как сообщили в управлении, в соответствии c решениями городских и районных маслихатов социальные выплаты лицам с инвалидностью всех групп выплачиваются один раз в год ко дню единства народа Казахстана - 1 мая.

Ранее социальные выплаты к праздничным и памятным датам, предоставляемые по решению маслихатов, производились на основании списков, полученных из НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С этого года списки формируются автоматически через информационные системы «Правительство для граждан» и государственных органов.

«Система автоматически осуществляет проверку сведений получетелей, включая регистрацию по месту жительства, сроки действия инвалидности и иные необходимые критерии. На сегодняшний день выявляются ряд фактов, а именно отсутствие у получателей постоянной регистрации, несоответствие постоянной регистрации по фактическому месту жительства, истечение установленного срока инвалидности и другие. На момент назначения социальной выплаты к праздничным и памятным датам, получатель должен  соответствовать установленным критериям», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

В управлении уточнили, что указанные изменения не означают категорический отказ в предоставлении социальной выплаты и обещают всесторонее рассмотреть дело каждого получателя в рамках действующего законодательства. В случае соответствия требованиям законодательства получателям будут выплачены социальные выплаты.

Напомним, люди с инвалидностью в Актау пожаловались на отказ в праздничных выплатах из-за нарушения сроков переосвидетельствования.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь