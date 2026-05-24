Должен соответствовать требованиям – соцзащита Мангистау о выплатах инвалидам

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области разъяснили, почему в этом году праздничные выплаты дошли не всем людям с инвалидностью, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в управлении, в соответствии c решениями городских и районных маслихатов социальные выплаты лицам с инвалидностью всех групп выплачиваются один раз в год ко дню единства народа Казахстана - 1 мая.

Ранее социальные выплаты к праздничным и памятным датам, предоставляемые по решению маслихатов, производились на основании списков, полученных из НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С этого года списки формируются автоматически через информационные системы «Правительство для граждан» и государственных органов.

«Система автоматически осуществляет проверку сведений получетелей, включая регистрацию по месту жительства, сроки действия инвалидности и иные необходимые критерии. На сегодняшний день выявляются ряд фактов, а именно отсутствие у получателей постоянной регистрации, несоответствие постоянной регистрации по фактическому месту жительства, истечение установленного срока инвалидности и другие. На момент назначения социальной выплаты к праздничным и памятным датам, получатель должен соответствовать установленным критериям», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

В управлении уточнили, что указанные изменения не означают категорический отказ в предоставлении социальной выплаты и обещают всесторонее рассмотреть дело каждого получателя в рамках действующего законодательства. В случае соответствия требованиям законодательства получателям будут выплачены социальные выплаты.

Напомним, люди с инвалидностью в Актау пожаловались на отказ в праздничных выплатах из-за нарушения сроков переосвидетельствования.