В Тупкараганском районе опытные юристы бесплатно ответят на вопросы сельчан

В Мангистауской области пройдет республиканская акция «Народный юрист», в рамках которой население Тупкараганского района сможет бесплатно получить консультации адвокатов, юристов и представителей государственных органов, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Организаторами акции выступают Генеральная прокуратура Республики Казахстан совместно с государственными органами.

Как сообщается, во время акции жители смогут задать специалистам вопросы, касающиеся жилищных споров, социальных выплат, оформления документов, трудовых отношений, земельных вопросов и других юридических тем. Также гражданам помогут разобраться в сложных жизненных ситуациях и подскажут возможные пути решения проблем.

Консультации будут проводиться бесплатно.

Место проведения: Дом культуры села Сайын Шапагатов, 6 квартал, здание №232/1. Начало мероприятия в 11:00 часов.

Дата: 30 мая.

Организаторы приглашают всех жителей, нуждающихся в правовой помощи, принять участие в мероприятии.