Радиоприемник оказался тайником: что нашли сотрудники СИЗО Актау

В учреждении №77 ДУИС по Мангистауской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов необычным способом одному из арестованных, сообщает Lada.kz

Фото ДУИС по Мангистауской области

Во время досмотра передачи сотрудники учреждения обнаружили внутри радиоприемника мобильный телефон, SIM-карту и зарядное устройство.

По данному факту собраны соответствующие материалы, которые направлены в специализированный межрайонный административный суд Актау для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РК.

В департаменте уголовно-исполнительной системы напомнили, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения УИС влекут ответственность, предусмотренную законом.

Работа по обеспечению режима содержания и пресечению подобных нарушений находится на постоянном контроле.