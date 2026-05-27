Радиоприемник оказался тайником: что нашли сотрудники СИЗО Актау

В учреждении №77 ДУИС по Мангистауской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов необычным способом одному из арестованных, сообщает Lada.kz
Во время досмотра передачи сотрудники учреждения обнаружили внутри радиоприемника мобильный телефон, SIM-карту и зарядное устройство.
По данному факту собраны соответствующие материалы, которые направлены в специализированный межрайонный административный суд Актау для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РК.
В департаменте уголовно-исполнительной системы напомнили, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения УИС влекут ответственность, предусмотренную законом.
Работа по обеспечению режима содержания и пресечению подобных нарушений находится на постоянном контроле.
