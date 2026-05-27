«Чуть не съели железо»: скандал вокруг колбасы разгорелся в Актау

В редакцию Lada.kz обратилась местная жительница с просьбой придать огласке ситуацию, связанную с обнаружением инородного предмета в колбасной продукции, сообщает Lada.kz .

По словам покупательницы, в вареной колбасе «Хуторская» производства ТОО «Жайық Агро LTD», приобретенной для семьи, оказался крупный металлический осколок черного цвета, похожий на обгоревший кусок железа.

Слава Богу, дети случайно не проглотили его, - рассказывает местная жительница.

Как утверждает женщина, после обращения к производителю представители компании ей домой привезли другую колбасную продукцию и шоколад, однако официальной ответственности, по ее мнению, избегают.

Пусть жители Актау знают об этом бренде и будут осторожны, - говорит она.

Женщина направила претензию с фото- и видеоматериалами производителю – ТОО «Жайық Агро LTD».

Вчера, 26 мая, ей поступил официальный ответ от компании. В нем сообщается, что предприятие соблюдает санитарно-гигиенические нормы на всех этапах производства и контролирует безопасность выпускаемой продукции. Также в компании отметили, что для проведения служебного расследования и установления причин попадания инородного предмета покупательнице предложили вернуть продукцию на завод.

Тем временем сегодня, 27 мая, жительница направила жалобу через платформу E-otinish в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.