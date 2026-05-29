В Кендерли пройдут общественные слушания по проекту строительства аэропорта

Фото акимата МО

Отдел охраны окружающей среды Республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан сообщает о проведении общественных слушаний по проекту «Аэропорт с взлётно-посадочной полосой в курортной зоне «Кендерли» Мангистауской области».

Слушания состоятся в формате открытого собрания 29 мая в 15:30 в Доме культуры села Кендерли города Жанаозена.

«К участию приглашаются жители региона, представители общественности и все заинтересованные лица. В ходе встречи участникам будет представлен проект строительства аэропорта, а также предоставлена возможность задать вопросы и высказать свои предложения и замечания», - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, возведение аэропорта в 13 километрах от курортной зоны будет вестись в соответствии с поручением президента. Акиматом Мангистауской области выбран земельный участок площадью 599 гектаров на территории Каракиянского района. Проект, стоимость которого составила 34,3 млрд тенге, будет реализован за счет средств РГП «Казаэронавигация» с правом временного землепользования на указанный участок.

Ранее мангистаусцам показали, как будет выглядеть новый аэропорт.