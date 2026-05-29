От кортежа с вертолетом - к добрым делам: выпускники Мангистау занялись благотворительностью

Нашумевшее видео с кортежем из чёрных внедорожников и вертолётом оказалось не просто демонстрацией «крутости» последнего звонка. Выпускники жанаозенской школы №3 совершили доброе дело - посетили реабилитационный центр и провели благотворительную акцию. Это не единственная инициатива, в тот же день помощь нуждающимся оказали также выпускники Тупкараганского и Мангистауского районов, передаёт Lada.kz .

Так, 25 мая выпускники из Жанаозена, которые привлекли внимание общественности своим масштабным кортежем, оказали помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке, а также детям, проходящим реабилитацию.

Выпускники средней школы №3 посетили реабилитационный центр и привезли продуктовые корзины и игрушки для детей, подарив им радость и внимание. Кроме того, они навестили малообеспеченные семьи и передали им необходимые вещи. Автомобилями кортежа управляли родители выпускников. Стоит отметить, что 25 мая в социальных сетях широко распространились видеоролики с кортежем выпускников Жанаозена, состоящим из дорогостоящих автомобилей. Вместе с тем важно подчеркнуть, что молодежь проявляет интерес не только к ярким празднованиям, но и активно участвует в благотворительных и социально значимых инициативах. Подобные акции способствуют укреплению таких ценностей, как милосердие, сострадание и человечность среди подрастающего поколения, - сообщили в управлении образования области.

По словам самих выпускников, данная акция стала одним из способов проявить ответственность перед обществом и популяризировать идеи доброты и взаимопомощи.

В этот же день благотворительные акции провели и выпускники Тупкараганского и Мангистауского районов.

Выпускники школы-гимназии имени Сайына Шапагатова Тупкараганского оказали трём малообеспеченным семьям помощь продуктами питания и необходимыми бытовыми товарами.

Ученики выпускных классов школы №6 имени Мекерии Атымова Мангистауского района в этом году также отказались от проведения традиционного выпускного вечера и организации автокортежей, направив собранные средства на благотворительные цели.

По совместному решению выпускников и их родителей деньги, запланированные на праздничные мероприятия, были перечислены на лечение выпускника этой же школы 2025 года Адилгали Айдына. В настоящее время молодой человек борется с тяжёлым заболеванием.