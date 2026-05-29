Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
От кортежа с вертолетом - к добрым делам: выпускники Мангистау занялись благотворительностью

Общество | Лиана Рязанцева

Нашумевшее видео с кортежем из чёрных внедорожников и вертолётом оказалось не просто демонстрацией «крутости» последнего звонка. Выпускники жанаозенской школы №3 совершили доброе дело - посетили реабилитационный центр и провели благотворительную акцию. Это не единственная инициатива, в тот же день помощь нуждающимся оказали также выпускники Тупкараганского и Мангистауского районов, передаёт Lada.kz.

Коллаж автора. Кадр видео

Так, 25 мая выпускники из Жанаозена, которые привлекли внимание общественности своим масштабным кортежем, оказали помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке, а также детям, проходящим реабилитацию.

Выпускники средней школы №3 посетили реабилитационный центр и привезли продуктовые корзины и игрушки для детей, подарив им радость и внимание. Кроме того, они навестили малообеспеченные семьи и передали им необходимые вещи. Автомобилями кортежа управляли родители выпускников. Стоит отметить, что 25 мая в социальных сетях широко распространились видеоролики с кортежем выпускников Жанаозена, состоящим из дорогостоящих автомобилей. Вместе с тем важно подчеркнуть, что молодежь проявляет интерес не только к ярким празднованиям, но и активно участвует в благотворительных и социально значимых инициативах. Подобные акции способствуют укреплению таких ценностей, как милосердие, сострадание и человечность среди подрастающего поколения, - сообщили в управлении образования области.

По словам самих выпускников, данная акция стала одним из способов проявить ответственность перед обществом и популяризировать идеи доброты и взаимопомощи.

В этот же день благотворительные акции провели и выпускники Тупкараганского и Мангистауского районов.

Выпускники школы-гимназии имени Сайына Шапагатова Тупкараганского оказали трём малообеспеченным семьям помощь продуктами питания и необходимыми бытовыми товарами.

Ученики выпускных классов школы №6 имени Мекерии Атымова Мангистауского района в этом году также отказались от проведения традиционного выпускного вечера и организации автокортежей, направив собранные средства на благотворительные цели.

По совместному решению выпускников и их родителей деньги, запланированные на праздничные мероприятия, были перечислены на лечение выпускника этой же школы 2025 года Адилгали Айдына. В настоящее время молодой человек борется с тяжёлым заболеванием.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
ну да, "прославили" Мангыстау на всю страну...
29.05.2026, 09:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь