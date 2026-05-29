29.05.2026, 17:20

Новые автомобили вручили воинским частям Национальной гвардии в Актау

Общество 0 1 823 Лиана Рязанцева

Сегодня, 29 мая, в Актау состоялась церемония передачи ключей от автомобилей Hyundai Tucson молодым водителям воинских частей Национальной гвардии. Техника предоставлена по программе «Лизинг», сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественной связи.

 

Фото ЦОП региона

Сегодня, воинским частям № 6656 и №3502 передано в общей сложности 30 единиц новой военной техники. Отмечается, что новые автомобили будут использоваться для охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, выполнения повседневных боевых задач и обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Командир воинской части 6656 «Западного» областного командования Национальной гвардии РК Болатбек Мухамбеткалиев подчеркнул, что поэтапная модернизация воинских частей крайне важна.

Сегодня ведется систематическая работа по модернизации материально-технической базы во всех воинских частях Национальной гвардии нашей страны. Это важный шаг на пути к поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности граждан и повышению эффективности боеспособности. Поддержка, оказываемая регионам и воинским формированиям государством и руководством Национальной гвардии, является исключительной. Обеспечение современной техникой, вооружением и необходимым снаряжением повысит качество военной службы и укрепит безопасность страны, — сказал Болатбек Мухамбеткалиев.

Новая техника будет использоваться в повседневной служебно-боевой деятельности личного состава.

Комментарии

1 комментарий(ев)
alixah
Сегодня, воинским частям № 6656 и №3502 передано в общей сложности 30 единиц новой военной техники.Tucson -военная техника?
29.05.2026, 15:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

