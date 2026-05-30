Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Мест нет: почему ученики частных школ Актау не могут посещать бесплатные летние лагеря

Наталья Вронская

В редакцию обратилась жительница Актау, возмущенная отказом принять её ребёнка – воспитанника частного учебного заведения и отличника – в бесплатный пришкольный лагерь. Корреспондент Lada.kz выяснила причины такого решения.

Лагерь «Балдаурен». Фото из архива Lada.kz 2014 года

По словам женщины, в школе ей заявили, что детей из частных учебных заведений в лагерь не принимают.

Ребёнок хорошо учится, старался, думала, что в виде подарка от государства получит путевку в пришкольный лагерь . Но нам просто сказали: «Детей из частных школ не берём». Почему ребёнок должен быть ограничен только из-за того, где он учится? Разве все эти фонды не существуют за счет наших налогов? Получается, как с нас деньги брать на чужой досуг, так пожалуйста, а как ребенка, который старался, учился весь год на отлично, поощрить, так вы, «частники», и права не имеете. Я, честно, не понимаю, чем моя отличница хуже, или почему, например, ребенок с инвалидностью (а такие тоже есть) из частной школы имеет меньше прав, чем ребенок из государственной?, - возмущается мать школьницы.

После обращения журналист Lada.kz направила запрос в управление образования Мангистауской области. В ведомстве пояснили, что финансирование пришкольных лагерей осуществляется за счёт средств фонда «Всеобуч» в соответствии с постановлением правительства РК №64 «Об утверждении Правил формирования, направления и распределения средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников».

Ученики, посещающие пришкольный лагерь, обеспечиваются за счёт средств фонда «Всеобуч». Согласно постановлению №64, фонд «Всеобуч» предусмотрен только для государственных школ, - сообщили в управлении образования.

Таким образом, в регионе бесплатные пришкольные лагеря, финансируемые через систему «Всеобуч», охватывают только учащихся государственных школ.

Ситуация вызвала обсуждение среди родителей. Одни считают такой подход логичным, поскольку частное образование является выбором семьи. Другие уверены, что отличники и дети, нуждающиеся в летнем досуге, не должны разделяться по типу школы.

Напомним, ранее сообщалось, что в пришкольные лагеря Актау могут пойти отличники и дети из социально-уязвимых семей. 

Справочно

Фонд «Всеобуч» в Казахстане предназначен для оказания социальной поддержки учащимся. За счёт этих средств могут финансироваться школьное питание, форма, канцелярские товары, а также летний отдых и пришкольные лагеря.

