18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 15:40

«Он встречает нас у двери»: в Актау домашний ежик уже два года живет во дворе частного дома

Общество 0 1 394 Наталья Вронская

Необычный питомец появился в одном из частных дворов Актау. Уже второй год семья из коттеджного городка «Кунекей» в 21 микрорайоне заботится о ежике Рики, которого когда-то нашли раненым в коробке у своего дома, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Сюзанной Асадовой для Lada.kz
Фото предоставлено Сюзанной Асадовой для Lada.kz

Похожие новости

Видео с ручным ежом, который отзывается на голос хозяйки и охотно выходит к людям, вызвало умиление у пользователей социальных сетей. Как рассказала корреспонденту Lada.kz жительница Актау Сюзанна Асадова, история колючего обитателя двора началась совершенно неожиданно.

Около двух лет назад соседские дети подкинули нам ежика в коробке. Позже они признались, что увидели раненого зверька и решили, что мы сможем ему помочь. У него уже тогда был поврежден глаз. Я отвезла его к ветеринару, который осмотрел животное и предположил, что это последствия травмы или удара. Пока глаз его не беспокоит, поэтому решили ничего не предпринимать, - рассказывает женщина.

С тех пор ежик остался жить на заднем дворе дома. Сначала он опасался людей, шипел и сворачивался в клубок при каждом появлении хозяев. Однако со временем привык к заботе и вниманию.

Мы стали его подкармливать, наливали воду, давали мясо, курицу. Постепенно он перестал нас бояться. Сейчас стоит только открыть заднюю дверь, как он сразу подбегает. Иногда даже заходит в дом. Такое ощущение, что прекрасно понимает, когда его зовут, - говорит Сюзанна.

По словам хозяйки, рацион у ежика весьма разнообразный. Помимо мяса и курицы, он с удовольствием ест влажный кошачий корм и даже покупных червей из зоомагазина.

Особенно семья переживала за питомца этой зимой. После наступления холодов ежик ушел в спячку и долго не появлялся.

Мы уже начали думать, что с ним что-то случилось. На участке велись работы, не было забора, и мы боялись, что он мог погибнуть или уйти. Но в конце апреля он неожиданно появился снова. Правда, после зимы был очень худой. Сейчас уже поправился и чувствует себя отлично, - рассказывает жительница Актау.

Несмотря на травму глаза, ежик ведет активный образ жизни, хорошо ест и охотно контактирует с людьми. По словам хозяйки, ветеринар также рекомендовал не беспокоить животное без необходимости.

Всем спасибо за добрые комментарии. Хотелось просто поделиться интересным видео. Многие переживают из-за его глаза. Мы консультировались с ветеринаром, он сказал наблюдать. Кроме того, ежику делают необходимые прививки и обработку от паразитов, - отметила Сюзанна.

Сегодня колючий обитатель двора стал настоящим любимцем семьи и местной достопримечательностью. Каждый раз, когда открывается дверь дома, ежик спешит навстречу своим спасителям, словно домашний питомец, который знает, что здесь его всегда ждут.

37
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь