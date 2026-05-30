«Он встречает нас у двери»: в Актау домашний ежик уже два года живет во дворе частного дома

Необычный питомец появился в одном из частных дворов Актау. Уже второй год семья из коттеджного городка «Кунекей» в 21 микрорайоне заботится о ежике Рики, которого когда-то нашли раненым в коробке у своего дома, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Сюзанной Асадовой для Lada.kz

Видео с ручным ежом, который отзывается на голос хозяйки и охотно выходит к людям, вызвало умиление у пользователей социальных сетей. Как рассказала корреспонденту Lada.kz жительница Актау Сюзанна Асадова, история колючего обитателя двора началась совершенно неожиданно.

Около двух лет назад соседские дети подкинули нам ежика в коробке. Позже они признались, что увидели раненого зверька и решили, что мы сможем ему помочь. У него уже тогда был поврежден глаз. Я отвезла его к ветеринару, который осмотрел животное и предположил, что это последствия травмы или удара. Пока глаз его не беспокоит, поэтому решили ничего не предпринимать, - рассказывает женщина.

С тех пор ежик остался жить на заднем дворе дома. Сначала он опасался людей, шипел и сворачивался в клубок при каждом появлении хозяев. Однако со временем привык к заботе и вниманию.

Мы стали его подкармливать, наливали воду, давали мясо, курицу. Постепенно он перестал нас бояться. Сейчас стоит только открыть заднюю дверь, как он сразу подбегает. Иногда даже заходит в дом. Такое ощущение, что прекрасно понимает, когда его зовут, - говорит Сюзанна.

По словам хозяйки, рацион у ежика весьма разнообразный. Помимо мяса и курицы, он с удовольствием ест влажный кошачий корм и даже покупных червей из зоомагазина.

Особенно семья переживала за питомца этой зимой. После наступления холодов ежик ушел в спячку и долго не появлялся.

Мы уже начали думать, что с ним что-то случилось. На участке велись работы, не было забора, и мы боялись, что он мог погибнуть или уйти. Но в конце апреля он неожиданно появился снова. Правда, после зимы был очень худой. Сейчас уже поправился и чувствует себя отлично, - рассказывает жительница Актау.

Несмотря на травму глаза, ежик ведет активный образ жизни, хорошо ест и охотно контактирует с людьми. По словам хозяйки, ветеринар также рекомендовал не беспокоить животное без необходимости.

Всем спасибо за добрые комментарии. Хотелось просто поделиться интересным видео. Многие переживают из-за его глаза. Мы консультировались с ветеринаром, он сказал наблюдать. Кроме того, ежику делают необходимые прививки и обработку от паразитов, - отметила Сюзанна.

Сегодня колючий обитатель двора стал настоящим любимцем семьи и местной достопримечательностью. Каждый раз, когда открывается дверь дома, ежик спешит навстречу своим спасителям, словно домашний питомец, который знает, что здесь его всегда ждут.