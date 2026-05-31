Дети играют на бетоне: площадки в Актау стали опасной зоной

Жители 11 микрорайона просят обратить внимание на детскую и спортивную площадку, также футбольное поле, где ежедневно играют дети. Отсутствие травмобезопасного покрытия создает риск получения серьезных травм при падении, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 11 микрорайона

Местные жители обеспокоены состоянием детской, спортивной и футбольной площадок возле дома №12.

По их словам, после демонтажа старого покрытия территория оказалась залита бетоном, однако новое травмобезопасное покрытие до сих пор не уложено.

Старое покрытие сняли уже давно. Несколько месяцев дети вынуждены играть на голом бетоне. Неужели нельзя было сразу завершить работы или хотя бы временно ограничить доступ к опасным участкам, - возмущаются жители.

Как сообщили в Актауском городском акимате, работы по благоустройству на указанной территории не были завершены в срок из-за неблагоприятных погодных условий. Ситуация находится на их контроле.

В администрации также сообщили, что в рамках модернизации городской инфраструктуры планируется установка 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок взамен устаревших объектов. По итогам государственных закупок подрядчиком определено ТОО «Болашак-Өзень».