31.05.2026, 17:29

Дети играют на бетоне: площадки в Актау стали опасной зоной

Общество | Сергей Кораблев

Жители 11 микрорайона просят обратить внимание на детскую и спортивную площадку, также футбольное поле, где ежедневно играют дети. Отсутствие травмобезопасного покрытия создает риск получения серьезных травм при падении, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 11 микрорайона

Местные жители обеспокоены состоянием детской, спортивной и футбольной площадок возле дома №12.

По их словам, после демонтажа старого покрытия территория оказалась залита бетоном, однако новое травмобезопасное покрытие до сих пор не уложено.

Старое покрытие сняли уже давно. Несколько месяцев дети вынуждены играть на голом бетоне. Неужели нельзя было сразу завершить работы или хотя бы временно ограничить доступ к опасным участкам, - возмущаются жители.

Как сообщили в Актауском городском акимате, работы по благоустройству на указанной территории не были завершены в срок из-за неблагоприятных погодных условий. Ситуация находится на их контроле.

В администрации также сообщили, что в рамках модернизации городской инфраструктуры планируется установка 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок взамен устаревших объектов. По итогам государственных закупок подрядчиком определено ТОО «Болашак-Өзень».

В настоящее время сформирован перечень площадок, подлежащих обновлению, и подрядная организация уже приступила к работам. Реализация проекта будет проходить поэтапно и продлится до конца 2026 года, - заверили чиновники.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"возмущаются жители."-----100 пудов это возмущаются те кто в юности сам никогда близко не подходил к турнику (и уж тем более не делал их самостоятельно в своих дворах) и не ставил два кирпича вместо ворот!
31.05.2026, 13:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

