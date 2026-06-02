18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 19:22

Рекомендации жителям Мангистау: как подготовиться к поездке с детьми на автомобиле

Общество 0 677 Лиана Рязанцева

В честь Международного дня защиты детей в акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» дали несколько советов автовладельцам по поездкам на автомобиле с детьми в летний период, передаёт Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Похожие новости

АО «КазАвтоЖол» рекомендует автолюбителям перед выездом проверить:

  • Уровень давления в шинах — это влияет на управляемость и устойчивость.
  • Исправность фар, поворотников и стоп-сигналов — важнейшие элементы безопасности. Работу тормозной системы и стеклоочистителей — особенно в плохую погоду.
  • Настройку зеркал — для оптимального обзора.
  • Надежность фиксации детского автокресла и наличие ремня безопасности на ребёнке.

Также в «КазАвтоЖол» разъяснили правила перевозки детей в зависимости от возраста:

  • До 1 года - младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.
  • От 1 до 7 лет - лети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.
  • От 7 до 11 лет включительно - если рост ребёнка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.
  • С 12 лет - разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

Категорически запрещено перевозить детей в кузове или прицепе. Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать. Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки,- отметили в АО «КазАвтоЖол».

АО «КазАвтоЖол» рекомендует водителям при поездках с детьми запастись водой, лёгкими перекусами и средствами от укачивания.

Также следует заранее спланировать маршрут и предусмотреть остановки для отдыха. Рекомендуется взять с собой любимые игрушки или книги ребёнка, чтобы ему было комфортно в дороге, однако важно следить, чтобы это не отвлекало водителя. Пусть каждая ваша поездка будет не только интересной, но и безопасной,- заключили специалисты.  

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь