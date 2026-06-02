Рекомендации жителям Мангистау: как подготовиться к поездке с детьми на автомобиле

В честь Международного дня защиты детей в акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» дали несколько советов автовладельцам по поездкам на автомобиле с детьми в летний период, передаёт Lada.kz .

Фото istockphoto.com

АО «КазАвтоЖол» рекомендует автолюбителям перед выездом проверить:

Уровень давления в шинах — это влияет на управляемость и устойчивость.

Исправность фар, поворотников и стоп-сигналов — важнейшие элементы безопасности. Работу тормозной системы и стеклоочистителей — особенно в плохую погоду.

Настройку зеркал — для оптимального обзора.

Надежность фиксации детского автокресла и наличие ремня безопасности на ребёнке.

Также в «КазАвтоЖол» разъяснили правила перевозки детей в зависимости от возраста:

До 1 года - младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.

- младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена. От 1 до 7 лет - лети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.

- лети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить. От 7 до 11 лет включительно - если рост ребёнка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

- если рост ребёнка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве. С 12 лет - разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

Категорически запрещено перевозить детей в кузове или прицепе. Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать. Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки,- отметили в АО «КазАвтоЖол».

АО «КазАвтоЖол» рекомендует водителям при поездках с детьми запастись водой, лёгкими перекусами и средствами от укачивания.