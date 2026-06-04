Следы древнего океана: учёные из России и Казахстана исследуют палеонтологическое наследие Мангистау

Группа ученых-палеонтологов из Санкт-Петербурга и Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова прибыла в Мангистау для изучения уникального палеонтологического наследия региона, который миллионы лет назад находился на дне древнего океана Тетис, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, в историко-краеведческом музее имени Абиша Кекильбайулы состоялась встреча с участием отечественных и зарубежных ученых-палеонтологов. Они прибыли в рамках масштабной научно-исследовательской экспедиции, которая стартовала в Западном Казахстане и охватывает территорию Мангистау и плато Устюрт.

Главная цель проекта - изучение древнего палеонтологического наследия региона и введение новых научных данных в оборот.

Во время визита ученые ознакомились с музейными коллекциями и провели исследование редких экспонатов. Особое внимание специалисты уделили окаменелым останкам древних морских змей и фрагментам костей черепах, сохранившимся в фондах музея.

Палеонтологи также дали рекомендации по улучшению условий хранения уникальных находок и обсудили с руководством музея перспективы дальнейшего сотрудничества и проведения совместных исследований.

В завершение встречи ученые передали музею свои научные труды и редкие издания.

Подобные проекты помогут глубже изучить богатую палеонтологическую историю Мангистау, который миллионы лет назад был частью древнего океана Тетис и скрывает множество научных загадок.