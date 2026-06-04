«Автомобиль за миллион оказался ловушкой»: как житель Актау лишился денег

Местный житель стал жертвой мошенников при попытке купить автомобиль через известное приложение по продаже транспортрых средств, сообщает Lada.kz .

Фото потерпевшего, сгенерированные при помощи ИИ

В редакцию Lada.kz обратился молодой человек, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, как столкнулся с мошеннической схемой при покупке автомобиля через приложение, предназначенное для поиска и продажи машин.

Его внимание привлекло объявление о продаже Volkswagen Polo стоимостью около одного миллиона тенге. Цена была значительно ниже рыночной, что показалось выгодным предложением.

После связи с продавцом ему сообщили, что автомобиль находится в России, однако его готовы перегнать в Казахстан. Чтобы вызвать доверие, собеседник отправил через WhatsApp фотографии документов, а также фото и видео автомобиля.

Мне прислали документы, фотографии и видео машины. Все выглядело правдоподобно, поэтому я поверил, - рассказал потерпевший.

Позже продавец попросил перевести 50 тысяч тенге якобы на дорогу и организацию доставки автомобиля. Житель Актау отправил деньги, после чего ситуация резко изменилась. Его добавили в черный список и перестали отвечать.

Каждый день выставляется Volkswagen Polo за один миллион тенге. Автор говорит, что машина находится в России и готов ее перегнать. По факту автомобиля, скорее всего, вообще нет. После получения денег человека просто отправляют в черный список. Если звонить, могут нагрубить или вовсе не отвечать, - говорит молодой человек.

По его словам, объявление, на которое он откликнулся, уже удалено. Однако аналогичные предложения продолжают регулярно появляться на сайте с новых аккаунтов и номеров телефонов.

Парень также сообщил, что обращался в полицию, однако там ему ничем помочь не смогли.

После случившегося он решил предупредить других покупателей автомобилей.