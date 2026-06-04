«Автомобиль за миллион оказался ловушкой»: как житель Актау лишился денег

Местный житель стал жертвой мошенников при попытке купить автомобиль через известное приложение по продаже транспортрых средств, сообщает Lada.kz.
В редакцию Lada.kz обратился молодой человек, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, как столкнулся с мошеннической схемой при покупке автомобиля через приложение, предназначенное для поиска и продажи машин.
Его внимание привлекло объявление о продаже Volkswagen Polo стоимостью около одного миллиона тенге. Цена была значительно ниже рыночной, что показалось выгодным предложением.
После связи с продавцом ему сообщили, что автомобиль находится в России, однако его готовы перегнать в Казахстан. Чтобы вызвать доверие, собеседник отправил через WhatsApp фотографии документов, а также фото и видео автомобиля.
Мне прислали документы, фотографии и видео машины. Все выглядело правдоподобно, поэтому я поверил, - рассказал потерпевший.
Позже продавец попросил перевести 50 тысяч тенге якобы на дорогу и организацию доставки автомобиля. Житель Актау отправил деньги, после чего ситуация резко изменилась. Его добавили в черный список и перестали отвечать.
Каждый день выставляется Volkswagen Polo за один миллион тенге. Автор говорит, что машина находится в России и готов ее перегнать. По факту автомобиля, скорее всего, вообще нет. После получения денег человека просто отправляют в черный список. Если звонить, могут нагрубить или вовсе не отвечать, - говорит молодой человек.
По его словам, объявление, на которое он откликнулся, уже удалено. Однако аналогичные предложения продолжают регулярно появляться на сайте с новых аккаунтов и номеров телефонов.
Парень также сообщил, что обращался в полицию, однако там ему ничем помочь не смогли.
После случившегося он решил предупредить других покупателей автомобилей.
Не стоит обращать внимание на слишком дешевые машины. Лучше купить автомобиль по рыночной цене, чем потерять деньги из-за красивой истории и заманчивой стоимости, - считает он.
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