Яхты, автобусы и дома: Актау украшен флагами в честь Дня государственных символов РК

В Казахстане 4 июня отмечается День государственных символов. В честь праздника, в Актау торжественно подняли Главный флаг на площади церемоний, символы страны вывесили на домах жители Актау, в праздновании были задействованы яхты и туристические автобусы, передает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области

Официальная часть началась с поднятия Государственного флага и исполнения гимна. Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев зачитал поздравление от главы региона Нурдаулета Килыбая.

Праздничную программу продолжили выступления творческих коллективов с патриотическими песнями. Одним из самых зрелищных моментов стал молодежный флешмоб: участники выстроились на площади в форме карты Казахстана, в центре которой символично изобразили солнце.

Не осталась в юез внимания и акватория Каспия. Молодые активисты организовали выход в море на катере и развернули над водой государственный флаг страны.

В честь Дня государственных символов молодёжь проехала по городу на туристическом автобусе, поздравляя жителей.

А жители жилого комплекса «Оазис», расположенного в 15 микрорайоне, разместили на балконах своих домов 50 Государственных флагов, тем самым подчеркнув значимость праздничной даты.

День государственных символов ежегодно отмечается 4 июня. Именно в этот день в 1992 году были утверждены новые символы независимого Казахстана — флаг и герб страны. Авторами герба стали архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов, а флаг разработал художник Шакен Ниязбеков.

Интересно, что каждый элемент государственных символов имеет глубокий смысл. Небесно-голубой цвет флага символизирует мир, единство и безоблачное небо, а золотое солнце с 32 лучами олицетворяет жизнь и благополучие. Под ним изображен парящий степной беркут — символ свободы, силы и устремленности в будущее. У древка размещен национальный орнамент «қошқар мүйіз», отражающий культурное наследие казахского народа.

Не менее символичен и герб Казахстана. Его центральный элемент — шанырак, верхняя часть юрты, которая в традиционной культуре считается символом дома и семейного благополучия. На гербе шанырак олицетворяет общий дом для всех граждан страны, а расходящиеся от него уыки подчеркивают единство народа. Крылатые тулпары символизируют мужество, силу и стремление к развитию, а расположенная в верхней части звезда — открытость миру и движение к высоким целям.

Действующий Государственный гимн Казахстана был принят позже — в 2006 году. Он основан на популярной песне «Менің Қазақстаным», музыку к которой написал Шамши Калдаяков, а слова — Жумекен Нажимеденов при участии Нурсултана Назарбаева.

Спустя 34 года после принятия государственные символы остаются не только официальными атрибутами страны, но и важным напоминанием о ее истории, независимости и национальной идентичности.