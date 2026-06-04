В Мангистау людям с инвалидностью не выплатили положенную помощь к праздникам на 170 млн тенге

Прокуратура Тупкараганского района добилась восстановления прав жителей с инвалидностью, которые не получили положенную социальную помощь к праздничным датам, передает Lada.kz.

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Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа деятельности районного отдела занятости и социальных программ были выявлены нарушения в сфере социальной поддержки граждан.

Установлено, что уполномоченный орган, несмотря на требования Социального Кодекса Республики Казахстан и решения районного маслихата, не произвел предусмотренные единовременные выплаты 1 624 жителям района. Среди них — 319 несовершеннолетних с инвалидностью.

После вмешательства прокуратуры нарушенные права граждан были восстановлены. Получателям перечислили свыше 170 миллионов тенге социальной помощи.

В ведомстве отметили, что принятые меры позволили обеспечить защиту конституционных прав граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.