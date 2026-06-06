Актау и Батуми связал прямой авиарейс

Фото предоставили в авиакомпании FlyArystan

Первый рейс FlyArystan по маршруту Актау-Батуми состоялся сегодня утром, 6 июня. Самолет вылетел из международного аэропорта Актау в 09:05 и прибыл в грузинский курортный город в 09:55 по местному времени. Время в пути составило 1 час 50 минут.

Как отметили в авиакомпании, практически полная загрузка первого рейса подтвердила высокий спрос на новое направление среди жителей западного Казахстана.

Запуск маршрута сопровождался праздничными мероприятиями в аэропортах Актау и Батуми. Пассажиров первого рейса встретили угощениями и памятными подарками. В Батуми самолет приветствовали водяной аркой.

Рейсы по направлению Актау-Батуми будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам - с 6 июня по 29 августа 2026 года.

С открытием маршрута в Батуми международная маршрутная сеть FlyArystan из Актау расширилась до пяти зарубежных направлений. Жители региона могут напрямую отправиться в Кутаиси, Баку, Урумчи и Дубай.

В авиакомпании напомнили, что с 1 января 2026 года для въезда в Грузию иностранным гражданам необходимо иметь действующий полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев.