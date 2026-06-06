«Не могу здесь спать»: пассажиры пожаловались на тараканов в поезде из Мангистау

Пассажиры поезда №37 сообщением Мангистау-Семей пожаловались на тараканов в вагоне. Что последовало после жалоб пассажиров в АО «Пассажирские перевозки», сообщает Lada.kz .

Таракан. Фото с сайта pexels.com

В соцсетях появилось видео, снятое пассажирами поезда Мангистау-Семей. На кадрах запечатлены насекомые, передвигающиеся по вагону.

Вот еще маленький, а вот большой. Я не могу спать здесь, - говорит автор видео.

В комментариях под публикацией люди массово возмущаются антисанитарным состоянием вагонов, жалуются на недостаточную дезинсекцию. Некоторые отметили, что сталкивались с аналогичными проблемами и в других поездах, включая маршрут Мангистау-Алматы.

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что после обращения будет проведена внеплановая дезинсекционная обработка состава по прибытии на станцию назначения.

Плановая обработка данного вагона проводилась 30 мая этого года в соответствии с установленными требованиями. Согласно нормативам, дезинсекция пассажирских вагонов проводится не реже одного раза в месяц, а дератизация - не реже одного раза в квартал, - уточнили в компании.

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены начальник поезда, инструктор производственного обучения, начальник Мангистауского участка филиала «Западный», а также директор, заместитель директора по сервисному обслуживанию и главный инженер филиала «Западный».

Также наказан весь состав предрейсовой комиссии, отвечавший за приемку и подготовку вагона перед отправлением в рейс.

Для выяснения обстоятельств в филиал «Западный» направлена специальная комиссия из центрального аппарата АО «Пассажирские перевозки».

В компании пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и заверили, что продолжат работу по улучшению санитарного состояния вагонов и качества обслуживания.