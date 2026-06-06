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06.06.2026, 16:48

Память на паузе: почему ветераны Актау увязли в бюрократическом круговороте

Общество 0 1 975 Сергей Кораблев

Актауский Центр Волонтерского движения (АЦВД) «Первопроходцы» обратился к акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю с открытым требованием: сдвинуть с мертвой точки вопрос об установке памятника легендарным первостроителям Актау. Проект просят не просто утвердить, а официально включить в региональные планы по развитию туризма, сообщает Lada.kz.

Один из эскизов памятника предоставили общественники
Один из эскизов памятника предоставили общественники

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По словам координатора проекта Галины Соколовой, сегодня ситуация зашла в тупик - активисты и ветераны уже около года безуспешно пытаются попасть на личную встречу к главе области. 

За этой инициативой стоит глубокая семейная история: Галина Соколова является супругой Почетного строителя РК Юрия Таубулековича Казбергенова, чья семья приехала возводить город еще в 1960 году, а ее родители прибыли на Мангышлак в 1964 году и также стояли у истоков легендарной стройки. 

Запрос на сохранение этой исторической памяти формировался годами: на протяжении долгого времени другие общественные деятели и неравнодушные горожане уже пытались настоять на создании монумента, однако все прошлые инициативы точно так же разбивались о глухую стену бюрократии.

Общественники тонко напоминают руководству области о государственных приоритетах: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активно развивать туристическую зону «Мангистау» на 2025-2029 годы. 

По мнению активистов, успешная реализация туристического потенциала региона напрямую зависит от сохранения его историко-культурного наследия. Ведь в основе самого города стоят люди, которые буквально в голом поле, среди безводной пустыни и под палящим солнцем Мангышлака, в сложнейших условиях возвели уникальный город у моря. В этом грандиозном строительстве плечом к плечу участвовали как приехавшие специалисты, так и местные жители, представлявшие самые разные национальности и ставшие единой сплоченной командой.

Историческая память должна стать частью туристического бренда региона, уверены в движении. Надежда на быстрое решение была: еще в декабре 2024 года глава региона публично подтверждал, что памятнику - быть. Однако с тех пор красивые обещания так и остались на бумаге, - говорит Галина Соколова.

Активисты времени не теряли и подготовили целый комплекс идей. Они разработали предварительные эскизы трехъязычного монумента (на казахском, русском и английском) и предложили установить его на набережной в 4, 5 или 7 микрорайоне. 

Проект получился масштабным: помимо самого памятника, общественники предлагают создать тематическую улицу «Улица Первопроходцев», реконструировать исторический маршрут от Маяка до Вечного огня, установить «умные» стенды с QR-кодами об истории местных предприятий и разместить памятные таблички на знаковых зданиях. Все наброски волонтеры готовы дорабатывать совместно с архитекторами и жителями.

Однако добиться конструктивного диалога с властями до сих пор не удается. 

Складывается ситуация абсолютного информационного вакуума и демонстративного игнорирования наших инициатив. Нас фактически исключили из процесса принятия решений, - с горечью констатирует Галина Соколова. 

Координатор движения убеждена: за затянувшимися процедурами ведомств может стоять банальная попытка перехватить повестку и полностью присвоить себе авторство уникального бренда «Первопроходцы».

Официальные ответы на обращение, направленное через портал eGov, пока напоминают классический бюрократический круговорот. Сначала областное управление туризма поблагодарило нас за активную гражданскую позицию, признало идеи важными, но сразу сослалось на то, что это зона ответственности местных исполнительных органов, и перенаправило письмо в городской акимат и управление архитектуры, - отмечают общественники.

Следом подключилось областное управление культуры, развития языков и архивного дела. Там заявили, что установка монументов и переименование улиц - это строгий юридический процесс, который регулируется правилами ономастики и требует прохождения специальных комиссий. В финале письма чиновники сухо напомнили гражданам об их праве обжаловать этот ответ в суде. 

В итоге, пока ведомства вежливо пересылают документы друг другу и напоминают о регламентах, реальных решений по сохранению истории Актау, по словам Галины Соколовой, нет до сих пор.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Нет первостроителей АКТАУ!!! Шевченко!!! ТОЛЬКО ШЕВЧЕНКО!!!
06.06.2026, 18:06
Ingul
Ingul
В последние годы больше в моде выдуманные истории, не подтвержденные никакими документами. Да и документов не могло быть при отсутствии письменности. Пока живы некоторые свидетели и участники освоения этого сурового края, казалось бы, надо этим пользоваться. Но нет... Международное сообщество оценило строительство города в суровых условиях. А нынешние чиновники ведут себя не лучшим образом. Вот так ценится героический труд предшественников. Хорошо еще что есть такие беспокойные люди как Соколова Г.Б.
06.06.2026, 13:41
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