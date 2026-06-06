«Это что за сарай?»: жители требуют убрать разбитый павильон из центра Актау

Местные жители пожаловались на старый мобильный павильон с разбитыми окнами, установленный возле дома №20 в 11 микрорайоне прямо у площади «Ынтымак». Что на это ответили в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 11 микрорайона

По словам жителей 11 микрорайона, объект находится в неудовлетворительном состоянии: окна разбиты, внешний вид давно оставляет желать лучшего. Назначение самого павильона людям неизвестно.

Для каких целей здесь установили этот старый павильон? Он расположен прямо в центре города, и только портит внешний вид, - говорят жители.

За разъяснением корреспондент обратился в городской отдел архитектуры и градостроительства.

С учетом доводов жителей о неудовлетворительном внешнем состоянии временного мобильного павильона, в том числе наличии разбитых окон и его влиянии на внешний облик центральной части города, землепользователю будет направлено соответствующее уведомление о необходимости приведения внешнего вида объекта в надлежащее состояние и (или) его демонтажа, - ответили в отделе архитектуры и градостроительства.

Вопрос содержания территории и размещенного на ней временного объекта будет находиться на контроле уполномоченных органов.