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06.06.2026, 18:17

«Это что за сарай?»: жители требуют убрать разбитый павильон из центра Актау

Общество 0 2 075 Сергей Кораблев

Местные жители пожаловались на старый мобильный павильон с разбитыми окнами, установленный возле дома №20 в 11 микрорайоне прямо у площади «Ынтымак». Что на это ответили в городской администрации, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 11 микрорайона
Фото жителей 11 микрорайона

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По словам жителей 11 микрорайона, объект находится в неудовлетворительном состоянии: окна разбиты, внешний вид давно оставляет желать лучшего. Назначение самого павильона людям неизвестно.

Для каких целей здесь установили этот старый павильон? Он расположен прямо в центре города, и только портит внешний вид, - говорят жители.

За разъяснением корреспондент обратился в городской отдел архитектуры и градостроительства. 

С учетом доводов жителей о неудовлетворительном внешнем состоянии временного мобильного павильона, в том числе наличии разбитых окон и его влиянии на внешний облик центральной части города, землепользователю будет направлено соответствующее уведомление о необходимости приведения внешнего вида объекта в надлежащее состояние и (или) его демонтажа, - ответили в отделе архитектуры и градостроительства.

Вопрос содержания территории и размещенного на ней временного объекта будет находиться на контроле уполномоченных органов.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Лис, "будет направлено" - временнЫе рамки не обозначены. Кратко - ПНХ
06.06.2026, 18:00
fox1167
fox1167
"будет находиться на контроле уполномоченных органов."----У каких уполномоченных органов на контроле? Почему не контролировали до сегодняшнего дня? Всё надо делать с пинка!
06.06.2026, 13:22
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