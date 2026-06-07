Город для людей или для лошадей? Как в Актау борются с бесхозными животными

Местные жители не перестают жаловаться на лошадей, свободно разгуливающих по улицам и во дворах жилых домов. В акимате рассказали о мерах борьбы с бесхозным скотом, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

Как сообщили в городском акимате, лошади появляются на территории города из соседних Тупкараганского и Мунайлинского районов.

Для предотвращения проникновения скота в городе созданы специальные мобильные группы, которые работают в круглосуточном режиме.

Для недопущения проникновения скота на территорию города круглосуточно дежурят 2 специальных автомобиля. В случае отлова владельцы животных будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в акимате.

Дежурные бригады на постоянной основе проводят профилактическую работу и принимают меры по предотвращению появления животных на улицах города.

Работа по отлову бесхозного скота и обеспечению безопасности жителей, как заверили чиновники, будет продолжена.