Остались без бензина на трассе: туристы из России выразили благодарность полиции Мангистау

Во время поездки на автомобиле из Москвы в Актау на отдых вместе с тремя несовершеннолетними детьми семейная пара оказалась в сложной ситуации: на трассе у них закончилось топливо. На помощь туристам пришёл патрульный экипаж, передает Lada.kz .

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

По словам туристов из России, в сложную ситуацию они попали вчера вечером, 7 июня.

После выезда из Бейнеу мы рассчитывали заправить автомобиль на ближайшей автозаправочной станции, однако поблизости заправок не оказалось, и на трассе неожиданно закончилось топливо. К счастью, нас остановил патрульный экипаж, который напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности на дороге. Мы обратились к сотрудникам полиции за помощью. Узнав о нашей ситуации, они сообщили, что ближайшей заправки рядом нет, попросили нас немного подождать и самостоятельно привезли бензин, после чего помогли заправить автомобиль, - рассказала семейная пара.

Туристы выразили искреннюю благодарность сотрудникам роты патрульной полиции Мангистауской области за оказанную помощь и высокий профессионализм.

Признаюсь, я очень переживал, что останусь с маленькими детьми посреди трассы без возможности продолжить путь. Поэтому помощь и неравнодушие сотрудников полиции стали для нас настоящей поддержкой. Особенно приятно видеть такое внимательное и человеческое отношение, находясь вдали от дома. Благодаря их оперативным действиям мы благополучно добрались до Актау и продолжаем свой отдых. От всей души благодарю сотрудников патрульной полиции, которые пришли нам на помощь на трассе. Желаю им крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и как можно больше благодарных граждан. Спасибо вам за ваш труд и готовность помогать людям, - заключили туристы.

Напомним, это не первый случай, когда полицейские приходят на помощь туристам в регионе. Так, в 2025 году сотрудники полиции региона помогли путешественнику из Китая, у которого на трассе Шетпе – Сайотес – Бейнеу сломался мотоцикл.

В этом году полиция также пришла на помощь туристу из Венгрии, который в дождливую погоду двигался пешком по трассе Шетпе – Сайотес в районе перевала Ман-Ата в направлении Актау.