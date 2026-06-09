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09.06.2026, 10:44

Жительница Актау с котёнком путешествует на велосипеде по стране

Общество 0 1 866 Ольга Максимова

Путешественница Бурлен Адилеткызы совершает  велопутешествие по всем регионам страны, передаёт Lada.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Фото: amp.yk-news.kz
Фото: amp.yk-news.kz

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Жительницу Актау встречали на подъезде к Усть-Каменогорску спортсмены, поклонники активного образа жизни, представители общественности и жители города. Уже на последних километрах пути к ней присоединились юные велосипедисты, решившие поддержать путешественницу и вместе с ней въехать в областной центр.

По словам самой Бурлен, такой радушный приём стал одним из самых ярких и запоминающихся за всё время её путешествия по регионам Казахстана.

За плечами этой, на первый взгляд, хрупкой девушки уже более четырёх тысяч километров дорог и свыше пятидесяти дней пути. Её маршрут пролегает через западные, южные и юго-восточные регионы страны. Она стартовала весной, когда в некоторых районах ещё стояла прохладная погода, а сегодня продолжает путь под палящим летним солнцем. Несмотря на ежедневные нагрузки, Бурлен сохраняет бодрость духа и уверенность в своих силах.

«В среднем за день я преодолеваю более ста километров, а впереди меня ждут еще тысячи километров дорог через область Абай, центральные и северные регионы страны. Финальной точкой моего большого путешествия станет Астана, куда я планирую прибыть в конце июля», - поделилась девушка.

Бурлен родилась в Китае и сегодня знакомится со своей исторической родиной, открывая для себя Казахстан через людей, города, степи и горы. Ранее она уже совершила уникальный одиночный велопробег от Урумчи до Астаны, доказав, что для человека с сильным характером нет невозможных расстояний.

В дорогу путешественница отправилась не одна. Верным спутником Бурлен стал котёнок по кличке Орал. По её словам, маленький пушистый друг появился в её жизни в Уральске Западно-Казахстанской области и с тех пор не покидает хозяйку. Именно поэтому он получил такое имя. Однако для Бурлен это слово имеет и особый символический смысл. В переводе с казахского «орал» означает «возвращайся». Поэтому имя питомца стало для неё своеобразным талисманом и напоминанием о том, что любое путешествие должно завершиться благополучным возвращением домой.

На вопрос о том, не страшно ли молодой девушке одной преодолевать огромные расстояния через бескрайние просторы Казахстана, она отвечает с улыбкой, что вовсе не чувствует себя одинокой.

«Я путешествую не одна, а с другом!», — говорит Бурлен, кивая в сторону своего четвероногого спутника.

В пути она останавливается в крупных населенных пунктах, ночует в гостиницах и признается, что главным источником вдохновения для нее становятся люди, которых она встречает на маршруте.

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