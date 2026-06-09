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09.06.2026, 15:19

Преображение береговой линии Актау обойдется в 15 млрд тенге – Нурдаулет Килыбай

Общество 0 2 425 Ольга Максимова

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил перед правительством. В ходе доклада он рассказал о том, что для развития туризма в регионе вкладываются колоссальные суммы, передаёт Lada.kz.


 

Эскиз набережной. Предоставлено акиматом Актау
Эскиз набережной. Предоставлено акиматом Актау

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Аким сообщил, что в этом году в Актау реализуют два проекта в рамках благоустройства прибрежной зоны общей стоимостью 15 млрд тенге.

«Это коммунальный пляж «Солдатский» на 874 млн тенге и проект благоустройства набережной общей протяженностью 4 км на 14 млрд тенге. Указанные проекты улучшат пляжную и прибрежную инфраструктуру, сформируют удобное и безопасное пространство отдыха для жителей и туристов», - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Нурдаулет Килыбай также сообщил, что на текущий момент готовность аэропорта в Кендерли составляет 35%.

По данным акимата Мангистауской области, в 2025 году регион посетили около 450 тысяч человек, а объем оказанных услуг превысил 20 млрд тенге, показав рост на 11%. На сегодняшний день внутренним туризмом в области занимаются 22 зарегистрированных туроператора, которыми сформировано 248 туристических маршрутов.
 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
На 14 млрд сделайте пляж в городе, не у всех есть возможность ездить на солдатский пляж, где уткам по колено 200 метров идти чтоб поплавать.
09.06.2026, 16:38
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