Преображение береговой линии Актау обойдется в 15 млрд тенге – Нурдаулет Килыбай

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил перед правительством. В ходе доклада он рассказал о том, что для развития туризма в регионе вкладываются колоссальные суммы, передаёт Lada.kz .

Эскиз набережной. Предоставлено акиматом Актау

Аким сообщил, что в этом году в Актау реализуют два проекта в рамках благоустройства прибрежной зоны общей стоимостью 15 млрд тенге.

«Это коммунальный пляж «Солдатский» на 874 млн тенге и проект благоустройства набережной общей протяженностью 4 км на 14 млрд тенге. Указанные проекты улучшат пляжную и прибрежную инфраструктуру, сформируют удобное и безопасное пространство отдыха для жителей и туристов», - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Нурдаулет Килыбай также сообщил, что на текущий момент готовность аэропорта в Кендерли составляет 35%.

По данным акимата Мангистауской области, в 2025 году регион посетили около 450 тысяч человек, а объем оказанных услуг превысил 20 млрд тенге, показав рост на 11%. На сегодняшний день внутренним туризмом в области занимаются 22 зарегистрированных туроператора, которыми сформировано 248 туристических маршрутов.

