Экопарк за 874 млн тенге появится в Актау: зоны отдыха, спорта и прогулок

На побережье Солдатского пляжа в районе «Акжелкена» власти планируют построить экопарк. На реализацию проекта из местного бюджета выделено 874 млн тенге. В акимате представили эскизы реконструкции пляжа, передает Lada.kz .

Согласно проекту, общая площадь территории составляет 67,5 тыс. кв. метров, из которых около 35,5 тыс. кв. метров отведено под благоустройство, а более 10 тыс. кв. метров – под озеленение.

В рамках проекта вдоль побережья будет создана благоустроенная прогулочная зона, установят малые архитектурные формы и обустроят зоны отдыха.

Дополнительно будет оборудована специальная зона для граждан с ограниченными возможностями, включая пандусы и тактильные указатели.

В целях развития активного отдыха и спорта предусмотрено строительство футбольного и баскетбольного полей, workout-зон и площадок для настольного тенниса. Это позволит использовать данную территорию не только для отдыха, но и для занятий спортом.

Для комфортного отдыха посетителей на территории планируется разместить: 12 кабин для переодевания, 12 открытых душевых, 4 санитарных узла, 1 спасательный пункт, 3 летние террасы, 150 шезлонгов и 75 пляжных зонтов. Для семейного отдыха предусмотрена отдельная зона, включающая детскую игровую площадку, безопасные прогулочные пространства и зоны спокойного отдыха, - сообщили в акимате.

Также на территории экопарка будут установлены беседки, навесы в виде «волны» и «пальмы», скамейки и урны.

Для обеспечения безопасности и комфортного пребывания посетителей предусмотрена установка 54 камер видеонаблюдения, 27 опор видеонаблюдения с сиренами тревоги и 165 элементов уличного освещения. Это обеспечит круглосуточную безопасность и качественное освещение территории, - отметили в городской администрации.

На территории экопарка планируется высадка деревьев, таких как ясень, можжевельник, ель, акация, айлант и клён.

Также планируется высадка цветов: петунии, спиреи, лаванды, ромашки, гортензии и алиссума.

Отмечается, что финансирование проекта предусмотрено за счёт средств местного бюджета, на реализацию выделено 874 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, на разработку проектно-сметной документации и проведение работ подана заявка на финансирование в размере 300 миллионов тенге.