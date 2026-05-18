18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 11:05

Экопарк за 874 млн тенге появится в Актау: зоны отдыха, спорта и прогулок

Обстоятельно и подробно 0 3 912 Лиана Рязанцева

На побережье Солдатского пляжа в районе «Акжелкена» власти планируют построить экопарк. На реализацию проекта из местного бюджета выделено 874 млн тенге. В акимате представили эскизы реконструкции пляжа, передает Lada.kz

Фото: эскиз проекта
Фото: эскиз проекта

Похожие новости

Согласно проекту, общая площадь территории составляет 67,5 тыс. кв. метров, из которых около 35,5 тыс. кв. метров отведено под благоустройство, а более 10 тыс. кв. метров – под озеленение.

В рамках проекта вдоль побережья будет создана благоустроенная прогулочная зона, установят малые архитектурные формы и обустроят зоны отдыха.

Дополнительно будет оборудована специальная зона для граждан с ограниченными возможностями, включая пандусы и тактильные указатели.

В целях развития активного отдыха и спорта предусмотрено строительство футбольного и баскетбольного полей, workout-зон и площадок для настольного тенниса. Это позволит использовать данную территорию не только для отдыха, но и для занятий спортом.

Для комфортного отдыха посетителей на территории планируется разместить: 12 кабин для переодевания, 12 открытых душевых, 4 санитарных узла, 1 спасательный пункт, 3 летние террасы, 150 шезлонгов и 75 пляжных зонтов. Для семейного отдыха предусмотрена отдельная зона, включающая детскую игровую площадку, безопасные прогулочные пространства и зоны спокойного отдыха, - сообщили в акимате.

Также на территории экопарка будут установлены беседки, навесы в виде «волны» и «пальмы», скамейки и урны. 

Для обеспечения безопасности и комфортного пребывания посетителей предусмотрена установка 54 камер видеонаблюдения, 27 опор видеонаблюдения с сиренами тревоги и 165 элементов уличного освещения. Это обеспечит круглосуточную безопасность и качественное освещение территории, - отметили в городской администрации.

На территории экопарка планируется высадка деревьев, таких как ясень, можжевельник, ель, акация, айлант и клён.

Также планируется высадка цветов: петунии, спиреи, лаванды, ромашки, гортензии и алиссума.

Отмечается, что финансирование проекта предусмотрено за счёт средств местного бюджета, на реализацию выделено 874 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, на разработку проектно-сметной документации и проведение работ подана заявка на финансирование в размере 300 миллионов тенге. 

48
11
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Парк Ак Бота уже до ума довели?
18.05.2026, 18:11
Rauuuu
Rauuuu
А борьба с комарами будет, там же не возможно вечером ходить.
18.05.2026, 09:39
Rauuuu
Rauuuu
А борьба с комарами будет, там же не возможно вечером ходить.
18.05.2026, 09:39
cas377cas
cas377cas
Городской Акимат....Сквер вы уже сотворили...кдк Абая в помощь!!!!
18.05.2026, 08:54
Строгоff
Строгоff
В эскизном проекте по озеленению названия деревьев хотя бы без ошибок писали. А то представляется, каким в реальности окажется весь этот проект. Самое главное - закатать все в плитку и бетон.
18.05.2026, 07:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь