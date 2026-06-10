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10.06.2026, 11:01

Решается судьба радонового источника близ Актау

Общество 0 3 844 Сергей Кораблев

Земельный участок с известным радоновым источником изымут у нынешнего собственника, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, земельный участок площадью 3 гектара, на котором находится источник, был передан в частную собственность еще в 2008 году для оказания услуг населению с использованием горячего источника. На основании постановления акимата Мунайлинского района от 5 ноября 2008 года был заключен договор купли-продажи земельного участка с ТОО.

В настоящее время компания продолжает обслуживать посетителей радонового источника.

За последние годы, по информации чиновников, официальных инвестиционных предложений по развитию территории и строительству туристско-оздоровительного комплекса не поступало.

В марте 2026 года руководство ТОО сообщало о переговорах с корейскими инвесторами по вопросу строительства лечебно-оздоровительного курорта на базе горячего источника. Однако на сегодняшний день к реализации проекта так и не приступили.

Местные исполнительные органы неоднократно выдавали собственнику предписания о необходимости благоустройства территории и начала строительных работ. Обязательства по освоению участка и созданию необходимой инфраструктуры до сих пор выполнены не полностью.

В связи с этим отдел земельных отношений Мунайлинского района направил собственнику официальное предупреждение. Также материалы переданы в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области для проверки соблюдения земельного законодательства.

Сейчас проводится предусмотренная законом процедура возврата земельного участка в государственную собственность.

После завершения всех юридических процедур будет рассмотрен вопрос дальнейшего развития территории, включая благоустройство источника, создание туристической инфраструктуры и привлечение инвесторов, - отметили чиновники.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
По Конституции все недра принадлежат народу. Сейчас придется выкупать опять за счет народа. И так не только с этой скважиной.
10.06.2026, 07:28
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