Решается судьба радонового источника близ Актау

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, земельный участок площадью 3 гектара, на котором находится источник, был передан в частную собственность еще в 2008 году для оказания услуг населению с использованием горячего источника. На основании постановления акимата Мунайлинского района от 5 ноября 2008 года был заключен договор купли-продажи земельного участка с ТОО.

В настоящее время компания продолжает обслуживать посетителей радонового источника.

За последние годы, по информации чиновников, официальных инвестиционных предложений по развитию территории и строительству туристско-оздоровительного комплекса не поступало.

В марте 2026 года руководство ТОО сообщало о переговорах с корейскими инвесторами по вопросу строительства лечебно-оздоровительного курорта на базе горячего источника. Однако на сегодняшний день к реализации проекта так и не приступили.

Местные исполнительные органы неоднократно выдавали собственнику предписания о необходимости благоустройства территории и начала строительных работ. Обязательства по освоению участка и созданию необходимой инфраструктуры до сих пор выполнены не полностью.

В связи с этим отдел земельных отношений Мунайлинского района направил собственнику официальное предупреждение. Также материалы переданы в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области для проверки соблюдения земельного законодательства.

Сейчас проводится предусмотренная законом процедура возврата земельного участка в государственную собственность.