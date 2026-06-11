Из Актау в Екатеринбург по новому расписанию: Red Wings уточнила график рейсов

Авиакомпания Red Wings с 11 июня запускает прямые регулярные рейсы между Актау и Екатеринбургом. В Международном аэропорту Актау предоставили обновленное расписание полетов, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и субботам.

По четвергам самолет будет вылетать из Актау в 12:40 часов, а прибывать из Екатеринбурга в 11:40 часов. По субботам вылет из Актау запланирован на 09:40 часов, прибытие в город – на 08:40 часов.

Новый маршрут расширяет возможности авиасообщения между Казахстаном и Россией, позволяя жителям Мангистауской области добираться до одного из крупнейших городов Урала без пересадок.

В аэропорту отмечают, что прямое авиасообщение будет удобно как для туристов, так и для пассажиров, совершающих деловые или семейные поездки.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании Red Wings и у ее официальных представителей.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в справочную службу Международного аэропорта Актау по номеру телефона: +7 (7292) 60-97-55.

Напомним, запуск рейса Актау – Екатеринбург анонсировали в мае текущего года, однако расписание полетов на тот момент было иным.