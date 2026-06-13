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13.06.2026, 13:03

В Мангистау патрульные полицейские помогли велопутешественнику

Общество 0 1 268 Ольга Максимова

Гражданин Венгрии не смог добраться из областного центра на Каламкас и был вынужден обратиться за помощью, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Сотрудники роты патрульной полиции, находясь на маршруте патрулирования на 55-м километре автодороги Актау - Каламкас, 12 июня 2026 года около 09:05 заметили мужчину с велосипедом.

Полицейские остановились, чтобы узнать о его состоянии и, выяснив, что мужчине необходима помощь, организовали его дальнейшую транспортировку. Для этого сотрудники остановили проезжавший мимо автомобиль «Газель» и помогли разместить в нём туриста вместе с велосипедом. После этого путешественник был благополучно доставлен обратно в город Актау.

Как выяснилось, гражданин Венгрии совершает международное путешествие на велосипеде. Свой маршрут он начал на родине, а конечной точкой путешествия является Китай. Свой маршрут он проложил через Кыргызстан и Казахстан.

После выезда из Актау велопутешественник столкнулся с трудностями в пути и не смог самостоятельно продолжить движение.

Иностранец выразил искреннюю благодарность сотрудникам патрульной полиции за оказанную помощь и неравнодушие.

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