ИИ на страже закона: в Мангистау передовые технологии помогли раскрыть 155 преступлений

С начала 2026 года в Мангистауской области благодаря системам видеонаблюдения раскрыто 155 преступлений. Об этом сообщили в полиции, рассказывая о работе цифровых технологий и искусственного интеллекта в обеспечении общественной безопасности, передает Lada.kz .

фото пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области

Среди раскрытых с помощью камер преступлений – убийство, кражи, хулиганства, незаконное завладение транспортными средствами и другие противоправные деяния. Кроме того, интеллектуальные системы помогли выявить 25 864 административных правонарушения.

Особую роль играет система распознавания лиц «Таргет-Ай», интегрированная в Центры оперативного управления. Искусственный интеллект анализирует видеопоток в режиме реального времени и сверяет изображения с базами данных. Благодаря этой технологии с начала года удалось установить местонахождение и задержать 37 человек, находившихся в розыске.

В Мангистауской области действуют два Центра оперативного управления – в Актау и Жанаозене, а также пять мини-центров в Мунайлинском, Тупкараганском, Мангистауском, Бейнеуском и Каракиянском районах.

За первые пять месяцев текущего года на пульт «102» поступило 147 273 телефонных сообщения. Еще 2 794 обращения были направлены через мобильное приложение «102», в том числе 2 307 текстовых сообщений и 487 обращений через сервис eGov Mobile.

Работа по развитию системы видеонаблюдения продолжается. В рамках Концепции обеспечения общественной безопасности на 2024-2028 годы в регионе расширяют сеть камер. Только в 2025 году в Мангистауской области было установлено 1 268 камер видеонаблюдения.

В полиции подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет сотрудников правоохранительных органов, а помогает быстрее обрабатывать информацию, анализировать данные и оперативно реагировать на происшествия. Окончательные решения по каждому случаю по-прежнему принимают сотрудники полиции.