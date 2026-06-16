В ДГД Мангистау разъяснили порядок возврата и зачета ошибочно уплаченных налогов

Жители и предприниматели Мангистауской области могут вернуть или зачесть излишне и ошибочно уплаченные суммы налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов. О том, в каких случаях это возможно и как оформить соответствующее заявление, корреспонденту Lada.kz рассказала главный специалист отдела учета и ведения лицевых счетов регионального департамента государственных доходов Алия Асенова.
Как пояснил эксперт, право на возврат или зачет переплаты предусмотрено Налоговым кодексом Республики Казахстан.
Излишне уплаченной считается сумма, которая образовалась в результате положительной разницы между фактически перечисленными в бюджет средствами и суммами, подлежащими уплате по конкретному виду налога, платежа или пени.
Переплату можно использовать несколькими способами. По заявлению налогоплательщика она может быть зачтена в счет будущих платежей по соответствующему виду налога или направлена на погашение имеющейся налоговой задолженности. Такая возможность предусмотрена как для самого налогоплательщика, так и для его структурных подразделений.
Для оформления зачета или возврата необходимо подать налоговое заявление в электронном виде. Сделать это можно через Кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile или сервис e-Salyq Azamat через раздел «Налоговый кошелек» для физических лиц.
При возврате денежных средств сумма перечисляется на банковский счет, указанный заявителем.
В департаменте отметили, что срок рассмотрения заявлений составляет пять рабочих дней со дня их поступления в орган государственных доходов.
Отдельно специалисты напомнили о порядке возврата государственной пошлины. Вернуть излишне уплаченную сумму можно в течение трех лет со дня ее перечисления в бюджет. Для этого помимо заявления необходимо представить документ государственного органа, подтверждающий законность возврата.
Чтобы избежать образования переплат и ошибок при расчетах с бюджетом, налогоплательщикам рекомендуют регулярно проверять состояние лицевых счетов, внимательно заполнять реквизиты при оплате налогов и пользоваться электронными сервисами государственных доходов.
В случае возникновения вопросов жители региона могут обратиться в органы государственных доходов по месту регистрации или воспользоваться онлайн-сервисами Комитета государственных доходов.
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