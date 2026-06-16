Блокировка счетов и крупные штрафы: КЖСА предупредило должников в Актау о жестких мерах

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) обратилось к жителям Актау с напоминанием о необходимости своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги. В предприятии сообщили, что в отношении должников могут применяться меры принудительного взыскания задолженности, передает Lada.kz .

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Согласно договору между КЖСА и абонентами, оплата за предоставленные услуги должна производиться до 25 числа месяца, следующего за расчетным. В случае образования задолженности документы направляются нотариусу для оформления исполнительной надписи, после чего передаются частному судебному исполнителю для принудительного взыскания долга.

При этом должнику придется оплатить не только основную сумму задолженности, но и дополнительные расходы. Так, услуги нотариуса по оформлению исполнительной надписи составляют 5235 тенге. Кроме того, услуги судебного исполнителя по взысканию долга обходятся в размере 23 процентов от суммы задолженности.

В КЖСА также предупредили, что в рамках исполнительного производства судебные исполнители могут применять предусмотренные законодательством меры воздействия, в том числе блокировать операции по банковским счетам и платежным картам должников.

Предприятие призывает потребителей не допускать накопления задолженности и своевременно оплачивать коммунальные услуги согласно выставленным квитанциям, чтобы избежать дополнительных финансовых расходов и ограничительных мер.