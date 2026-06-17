В Актау бизнесмен получил штраф за раздачу цветов без разрешения акимата

Предприниматель получил штраф после того, как бесплатно раздавал цветы во время массового мероприятия под открытым небом, сообщает Lada.kz .

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Во время мониторинга соцсетей сотрудники акимата выявили нарушение, допущенное на вечере танцев, который состоялся 13 июня на набережной Актау.

Установлено, что один из предпринимателей организовал бесплатную раздачу цветов участникам мероприятия, не получив предварительного разрешения от акимата.

После этого представители отдела внутренней политики и развития языков совместно с участковыми инспекторами полиции провели разъяснительную беседу с предпринимателем. В результате в отношении него был составлен протокол. Теперь же ему грозит штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

В городском акимате напомнили, что проведение рекламных акций в общественных местах, а также бесплатная раздача цветов, продуктов питания, одежды и других товаров требуют обязательного согласования с уполномоченными государственными органами. В противном случае организаторов могут привлечь к административной ответственности.