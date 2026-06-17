18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.06.2026, 13:23

В Актау бизнесмен получил штраф за раздачу цветов без разрешения акимата

Общество 0 2 597 Сергей Кораблев

Предприниматель получил штраф после того, как бесплатно раздавал цветы во время массового мероприятия под открытым небом, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Похожие новости

Во время мониторинга соцсетей сотрудники акимата выявили нарушение, допущенное на вечере танцев, который состоялся 13 июня на набережной Актау.

Установлено, что один из предпринимателей организовал бесплатную раздачу цветов участникам мероприятия, не получив предварительного разрешения от акимата.

После этого представители отдела внутренней политики и развития языков совместно с участковыми инспекторами полиции провели разъяснительную беседу с предпринимателем. В результате в отношении него был составлен протокол. Теперь же ему грозит штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

В городском акимате напомнили, что проведение рекламных акций в общественных местах, а также бесплатная раздача цветов, продуктов питания, одежды и других товаров требуют обязательного согласования с уполномоченными государственными органами. В противном случае организаторов могут привлечь к административной ответственности.

5
71
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь