Рабочие в Актау спасли ежиху с детенышами из коллекторного колодца

Во время работ по замене инженерных коммуникаций в 8 микрорайоне Актау сотрудники КЖСА спасли ежиную семью, обнаруженную в коллекторном колодце. Ежиху с детенышами бережно извлекли и перевезли в безопасное место, передаёт Lada.kz .

Фото жителей Актау

Бригада КЖСА 17 июня во время проведения работ по замене инженерных коммуникаций в 8-м микрорайоне обнаружила в коллекторном колодце ежиную семью. Как выяснилось, ежиха устроила там укрытие для своих детенышей, чтобы защитить их от внешних опасностей.

Специалисты предприятия проявили внимательность и осторожность: всех малышей вместе с матерью бережно извлекли и перевезли в безопасное место, где им ничего не угрожает.

Благодаря действиям сотрудников КЖСА удалось сохранить ежиную семью. Жители 8 микрорайона поблагодарили сотрудников за проявленную чуткость и внимание к чужой жизни.