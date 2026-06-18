«Волны есть»: в Актау французский спортсмен оценил Каспий для серфинга

Французский серфер Эрван Симон вспоминает о своей необычной экспедиции на Каспийское море в наш город, сообщает Lada.kz .

Фото из личного архива Эрвана Симона

Иностранный спортсмен поделился в Instagram впечатлениями от поездки в Актау, где несколько лет назад искал необычные места для серфинга.

Как отметил путешественник, на Каспии действительно есть волны, способные заинтересовать любителей этого вида спорта.

Серфер рассказал о бескрайних степях, диких лошадях, верблюдах и труднодоступных местах побережья, где ему удалось покататься на волнах.

Особую благодарность спортсмен выразил известному мангистаускому фотографу и путешественнику Азамату Сарсенбаеву, который сопровождал его во время поездки.

Связать Казахстан с культурой серфинга может показаться сюрреалистичным, но волны здесь действительно есть, - отметил автор публикации.

Иностранец также подчеркнул, что путешествие по Мангистау стало для него не только спортивным, но и настоящим человеческим приключением, которое оставило яркие воспоминания спустя годы