«Волны есть»: в Актау французский спортсмен оценил Каспий для серфинга

Французский серфер Эрван Симон вспоминает о своей необычной экспедиции на Каспийское море в наш город, сообщает Lada.kz.
Иностранный спортсмен поделился в Instagram впечатлениями от поездки в Актау, где несколько лет назад искал необычные места для серфинга.
Как отметил путешественник, на Каспии действительно есть волны, способные заинтересовать любителей этого вида спорта.
Серфер рассказал о бескрайних степях, диких лошадях, верблюдах и труднодоступных местах побережья, где ему удалось покататься на волнах.
Особую благодарность спортсмен выразил известному мангистаускому фотографу и путешественнику Азамату Сарсенбаеву, который сопровождал его во время поездки.
Связать Казахстан с культурой серфинга может показаться сюрреалистичным, но волны здесь действительно есть, - отметил автор публикации.
Иностранец также подчеркнул, что путешествие по Мангистау стало для него не только спортивным, но и настоящим человеческим приключением, которое оставило яркие воспоминания спустя годы
Комментарии0 комментарий(ев)