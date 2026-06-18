Онкологи приглашают жителей Мангистау на бесплатный прием

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдет бесплатный профилактический прием населения. Врачи проконсультируют жителей по вопросам профилактики и лечения онкологических и сопутствующих заболеваний. Об этом сообщили в медицинской организации, передаёт Lada.kz .

Здание онкоцентра в Актау. Фото из архива Lada.kz

Узкие специалисты проведут обследования на онкозаболевания с целью предотвращения и выявления заболеваний на ранней стадии.

По данным из открытых источников, в Казахстане заболеваемость злокачественными новообразованиями стабильно растет (более 42 тыс. новых случаев ежегодно), но при этом выросла пятилетняя выживаемость, превысив отметку в 65%.

Основными причинами смертности остаются рак легкого (более 15% всех онкосмертей) и рак молочной железы.

За первые пять месяцев текущего года в Мангистауской области было зарегистрировано 456 новых случаев злокачественных новообразований. В структуре заболеваемости лидируют рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, рак желудка и рак пищевода.

День открытых дверей в областном онкологическом центре пройдет 27 июня с 9:00 до 13:00 часов по адресу: Актау, 1А мкр., здание №3.