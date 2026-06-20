Дайвер из Актау снял завораживающие косяки рыб в Каспии

Тысячи рыб одновременно меняют направление движения, словно единый живой организм. Дайвер из Актау запечатлел красоту подводного мира Каспийского моря, передает Lada.kz.
Дайвер из Актау Канат Абдиев запечатлел на видео косяки рыб в Каспийском море.
По его словам, съёмка проходила в пятницу, 20 июня.
Ежегодно в это время я приезжаю нырять в районе Голубой бухты и наблюдаю эту красоту. Когда я плыву в косяке рыб, словно растворяюсь в воде, это невероятно красиво. Подводный мир – это пространство тишины и красоты. Под каждой волной скрывается удивительная жизнь, о которой мы порой даже не подозреваем, - поделился он.
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