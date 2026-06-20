Дайвер из Актау снял завораживающие косяки рыб в Каспии

Дайвер из Актау Канат Абдиев запечатлел на видео косяки рыб в Каспийском море.

По его словам, съёмка проходила в пятницу, 20 июня.

Ежегодно в это время я приезжаю нырять в районе Голубой бухты и наблюдаю эту красоту. Когда я плыву в косяке рыб, словно растворяюсь в воде, это невероятно красиво. Подводный мир – это пространство тишины и красоты. Под каждой волной скрывается удивительная жизнь, о которой мы порой даже не подозреваем, - поделился он.