Брак в «красивую дату»: в Мангистау начался свадебный ажиотаж на регистрацию 26 июня

Необычное сочетание цифр в дате стало причиной повышенного спроса среди желающих узаконить отношения. В Мангистауской области на регистрацию брака 26 июня поступило более сотни заявлений. Об этом сообщили в НАО «ГК «Правительство для граждан»», передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Мангистаусцы подали 134 заявления на регистрацию брака на дату 26.06.2026 (из них 105 - от жителей Актау), тогда как в обычные дни в среднем регистрируется от 10 до 25 браков. Зеркальная дата вызвала ажиотаж - ранее максимальные показатели составляли около 45–55 регистраций в день. Это показывает, что многие пары стремятся выбрать для важного события особенную и запоминающуюся дату.

В госкорпорации отметили, что регистрация заключения брака осуществляется в установленном порядке.

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