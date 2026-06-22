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22.06.2026, 11:17

Брак в «красивую дату»: в Мангистау начался свадебный ажиотаж на регистрацию 26 июня

Общество 0 1 251 Ольга Максимова

Необычное сочетание цифр в дате стало причиной повышенного спроса среди желающих узаконить отношения. В Мангистауской области на регистрацию брака 26 июня поступило более сотни заявлений. Об этом сообщили в НАО «ГК «Правительство для граждан»», передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Мангистаусцы подали 134 заявления на регистрацию брака на дату 26.06.2026 (из них 105 - от жителей Актау), тогда как в обычные дни в среднем регистрируется от 10 до 25 браков. Зеркальная дата вызвала ажиотаж - ранее максимальные показатели составляли около 45–55 регистраций в день. Это показывает, что многие пары стремятся выбрать для важного события особенную и запоминающуюся дату.

В госкорпорации отметили, что регистрация заключения брака осуществляется в установленном порядке.

График работы отделов РАГС: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:30, обеденный перерыв - с 12:30 до 14:00.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Наверное, современная молодежь так отмечает День скорби в связи с началом Великой отечественной войны.
22.06.2026, 12:18
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