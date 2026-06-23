Рост заболеваемости диабетом отмечается в Мангистау

В Мангистауской области с начала года отмечен рост заболеваемости сахарным диабетом. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество заболевших увеличилось на 40 человек. Об этом Lada.kz сообщила Баян Сатканбаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

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Сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости сахарным диабетом среди детей.

За первый квартал текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 503 случая сахарного диабета. Восемь из них выявлено среди детей, среди подростков новых случаев не зарегистрировано. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 463 факта заболевания, в том числе восемь случаев среди детей и три – среди подростков. Таким образом, уровень заболеваемости сахарным диабетом среди детей в регионе остается стабильным, - отметила Баян Сатканбаева.

Что такое сахарный диабет?

Это хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ, прежде всего углеводный. Патология развивается вследствие недостаточной выработки инсулина или, реже, из-за невосприимчивости тканей к этому гормону.

Болезнь среди детей

В детском возрасте заболевание часто развивается стремительно и характеризуется быстрым ухудшением состояния. Специалисты выделяют два этапа течения сахарного диабета у детей: преддиабетический период, когда патологические процессы уже начались, но явные симптомы отсутствуют, и клинический период, сопровождающийся выраженными признаками болезни.

Профилактика среди детей

Важную роль в профилактике сахарного диабета у детей играют правильное питание, соблюдение режима приема пищи, достаточное потребление воды, контроль массы тела, регулярная физическая активность, полноценный сон и благоприятная психологическая атмосфера в семье.

В ежедневный рацион ребенка рекомендуется включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые культуры, а также ограничивать потребление сахара и сладких газированных напитков. Родителям следует обращать внимание на необоснованный набор веса и повышенный аппетит у ребенка, поскольку эти признаки могут свидетельствовать о нарушениях обмена веществ.